Pfizer se distingue à New York après des résultats positifs dans le cancer du sein
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 15:59
Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action du laboratoire progresse de 1,9% à 27,1 dollars, alors que l'indice S&P 500 avance de 0,5% au même moment.
Le groupe new-yorkais a annoncé avant l'ouverture des marchés américains que son essai de phase II sur l'atirmociclib avait atteint son critère d'évaluation principal en permettant une réduction de 40% du risque de décès ou de progression de la maladie, avec un profil de tolérance jugé "maîtrisé".
L'étude randomisée, baptisée "Fourlight-1", visait à comparer l'atirmociclib associé au fulvestrant par rapport à un traitement de référence chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé/métastatique (RH et HER2-), et dont la maladie avait progressé après un premier traitement par inhibiteurs de CDK4/6.
Elle porte sur 264 patients répartis dans 14 pays.
Les données de survie globale (SG), critère secondaire, n'avaient quant à elles pas encore atteint leur maturité statistique au moment de l'analyse.
Bloquer la croissance tumorale avec une tolérance accrue
Découvert et développé par Pfizer, l'atirmociclib est un médicament oral expérimental qui agit comme un "stop" moléculaire visant à empêcher la multiplication des cellules cancéreuses.
Grâce à cette hausse, la capitalisation boursière de Pfizer progresse de près de trois milliards de dollars
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