Pfizer relève ses prévisions de bénéfices pour 2025 pour la deuxième fois consécutive
04/11/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois consécutive, mardi, soutenu par une forte demande pour son traitement cardiaque et son anticoagulant vedettes.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté de 3,00 à 3,15 dollars par action, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 2,90 à 3,10 dollars.

Valeurs associées

BIONTECH SP ADS
89,800 EUR XETRA +1,30%
METSERA
60,7300 USD NASDAQ -3,66%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,690 USD NYSE +0,16%


A lire aussi

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Spotify porté par la hausse de 12% de ses abonnés payants au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:04 

    Le géant suédois de la musique en ligne Spotify a atteint 281 millions d'abonnés payants au troisième trimestre, en forte hausse de 12% sur un an, et a franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs (713 millions), a-t-il annoncé mardi. Son chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

  • Le logo d'Apollo Global Management
    Apollo: Bénéfice au-dessus des attentes au T3, revenus de commissions record
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:50 

    par Isla Binnie Apollo Global Management a dépassé les attentes de Wall Street avec une hausse de 20% de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à la gestion d'une masse d'actifs en expansion, à la croissance de l'origination de dettes et à l'augmentation ... Lire la suite

