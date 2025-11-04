Pfizer relève ses prévisions de bénéfices pour 2025 pour la deuxième fois consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois consécutive, mardi, soutenu par une forte demande pour son traitement cardiaque et son anticoagulant vedettes.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté de 3,00 à 3,15 dollars par action, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 2,90 à 3,10 dollars.