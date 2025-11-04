 Aller au contenu principal
Pfizer relève sa prévision annuelle de bénéfice pour le deuxième trimestre consécutif
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:13

Pfizer PFE.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel pour le deuxième trimestre consécutif, la forte demande pour son anticoagulant phare ayant permis d'afficher des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, tandis que la bataille juridique avec Novo Nordisk NOVOb.CO au sujet de Metsera MTSR.O se poursuit.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 16,65 milliards de dollars (14,28 milliards d'euros), alors que les attentes des analystes étaient à 16,58 milliards de dollars.

Le géant pharmaceutique américain a déclaré prévoir un bénéfice ajusté de 3,00 à 3,15 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,90 à 3,10 dollars.

Les ventes de son anticoagulant Eliquis ont augmenté de 22% à 2,02 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de son médicament contre les maladies cardiaques, vendu sous les noms de marque Vyndaqel et Vyndamax, a quant à lui augmenté de 7% à 1,59 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, Pfizer a gagné 87 cents par action au cours du troisième trimestre, tandis que les analystes tablaient sur 63 cents par action, selon les données LSEG.

Le fabricant de médicaments, qui a maintenu sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, a bénéficié des initiatives de réduction des coûts du président-directeur général Albert Bourla, du lancement de nouveaux produits et d'une demande stable pour des médicaments établis qui ont contribué à compenser la baisse des ventes liées au COVID.

Les produits phares de Pfizer dans le domaine du COVID - le vaccin Comirnaty et l'antiviral Paxlovid - ne génèrent plus qu'une fraction des ventes qu'ils réalisaient à l'époque de la pandémie. La demande s'est stabilisée mais reste faible en raison de la baisse des taux de vaccination et d'infection dans le monde.

Les ventes de Paxlovid ont chuté de 55%, tandis que celles de Comirnaty ont baissé de 20% au cours du trimestre écoulé.

Pfizer est également devenue ces derniers mois la première grande société pharmaceutique à signer un accord avec l'administration Trump pour réduire le prix de ses médicaments d'ordonnance dans le programme Medicaid en échange de trois ans d'allégement de droits de douane.

Albert Bourla a déclaré que cet accord apporterait "une plus grande clarté" à ses activités.

ACTIONS EN JUSTICE AVEC NOVO POUR METSERA Ces résultats et perspectives optimistes surviennent alors que Pfizer est engagé dans une bataille juridique avec Novo Nordisk

NOVOb.CO au sujet de Metsera MTSR.O , le développeur de médicaments contre l'obésité.

Novo Nordisk a récemment lancé une offre non sollicitée plus élevée pour Metsera, qui avait déjà accepté une acquisition par Pfizer. L'accord conclu par Pfizer en septembre valorisait Metsera jusqu'à 7,3 milliards de dollars.

Pfizer a intenté deux actions en justice à l'encontre de Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk, pour rupture de contrat et violations de la législation anto-concurrence.

Une audience pour l'une des actions en justice est prévue dans la journée de mardi.

Novo a rejeté les allégations de Pfizer et a déclaré avoir strictement respecté toutes les restrictions prévues dans l'accord de fusion avec Pfizer.

(Rédigé par Mrinalika Roy et Christy Santhosh à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

