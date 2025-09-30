Pfizer progresse alors que Trump s'apprête à dévoiler un accord sur le prix des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
30 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Pfizer PFE.N augmentent de 2 % à 24,33 $
** Le président américain Donald Trump annoncera un accord avec la société pour réduire les prix de plusieurs de ses médicaments, selon un responsable de la Maison Blanche
** La Maison Blanche prévoit également de lancer un site web de vente directe de médicaments aux consommateurs appelé TrumpRx, où Pfizer vendra certains de ses médicaments à des prix réduits
** Pfizer annoncera également un investissement de 70 milliards de dollars dans la recherche et la fabrication aux États-Unis.
** L'action est en baisse de 9 % depuis le début de l'année
