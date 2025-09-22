Pfizer proche d'acquérir le fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera pour $7,3 mds-FT

Le logo de Pfizer est visible

Pfizer se rapproche d'un rachat potentiel à 7,3 milliards de dollars (6,22 milliards d'euros) du développeur de médicaments amaigrissants Metsera, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources.

L'entreprise pharmaceutique américaine devrait acquérir Metsera, basée à New York, pour 47,50 dollars par action en espèces, selon de Financial Times.

L'annonce pourrait avoir lieu dès lundi, à moins que les négociations n'échouent, précise le quotidien britannique.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. Pfizer et Metsera n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

L'offre représente une prime d'environ 42,5% par rapport au cours de clôture de Metsera, qui était de 33,32 dollars vendredi, ce qui correspond à une valeur de marché d'environ 3,5 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Les pourparlers en vue de l'acquisition de Metsera interviennent quelques mois seulement après les débuts fracassants de la société de biotechnologie sur le Nasdaq.

Metsera, fondée en 2022, développe des médicaments injectables et oraux pour traiter l'obésité.

Son principal candidat, le MET-097i, a montré une perte de poids moyenne de 11,3% chez les patients au cours d'un essai de phase intermédiaire, a déclaré la société en début d'année.

L'opération constitue la dernière tentative de Pfizer pour s'implanter sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité, après plusieurs échecs dans le développement de ses propres médicaments pour la perte de poids.

(Rédigé par Mrinmay Dey à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)