Pfizer prévoit une année 2026 difficile en raison de la baisse des ventes de COVID et de la pression sur les marges

Pfizer prévoit une baisse de revenus de 1,5 milliard de dollars pour les produits COVID l'année prochaine

Les dépenses de R&D de Pfizer pour 2026 augmentent en raison du développement d'anticorps et de programmes cliniques

Pfizer révise ses prévisions de revenus pour 2025 à environ 62 milliards de dollars

Les actions chutent de 4,7 %

par Puyaan Singh et Michael Erman

Les bénéfices de Pfizer PFE.N seront inférieurs aux estimations de Wall Street l'année prochaine, en raison de la baisse des ventes des produits COVID et de la compression des marges résultant de l'accord conclu avec le gouvernement américain pour réduire le coût des médicaments d'ordonnance.

L'action a chuté de près de 5 % dans les échanges de mardi. Les actions de Pfizer ont chuté de plus de 50 % depuis le début de l'année 2023 en raison de la baisse de la demande de vaccins et de traitements COVID, laissant l'entreprise à la traîne de ses pairs en termes de performances.

Le fabricant de médicaments ne prévoit pas de renouer avec la croissance avant 2029, car il est confronté à la concurrence imminente des génériques pour plusieurs médicaments plus anciens dont les brevets ne seront plus protégés dans les années à venir.

Son pipeline n'a pas produit de médicament qui change la donne depuis qu'il a contribué au développement du vaccin COVID Comirnaty et produit le traitement COVID Paxlovid. L'entreprise s'efforce d'économiser plus de 7 milliards de dollars par an jusqu'en 2027 en essayant de contrôler les coûts.

LES PRÉVISIONS DE PFIZER MANQUENT LES OBJECTIFS DE WALL STREET

Le fabricant de médicaments s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2026 se situe entre 2,80 et 3 dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,05 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit des revenus pour l'année prochaine compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, contre des estimations de 61,59 milliards de dollars.

Ces prévisions tiennent compte d'une baisse d'environ 1,5 milliard de dollars du chiffre d'affaires de ses produits COVID-19 par rapport à cette année. L'entreprise s'attend également à une baisse de revenus d'environ 1,5 milliard de dollars en raison de la perte d'exclusivité de certains produits en 2026.

Le fabricant de médicaments a déclaré qu'il avait dépassé ses attentes en matière de réduction des coûts en 2025 et qu'il était en bonne voie pour réaliser la plupart des économies l'année prochaine. Il s'attend à une croissance de 4 % de son chiffre d'affaires opérationnel, qui exclut les produits COVID et ceux dont les brevets sont sur le point de disparaître.

L'ACCORD AVEC TRUMP RÉDUIT LES MARGES DES MÉDICAMENTS D'ORDONNANCE

Pfizer a été la première grande entreprise pharmaceutique à signer un accord avec l'administration Trump pour réduire le prix de ses médicaments de prescription dans le cadre du programme Medicaid en échange de trois ans d'allègement tarifaire.

L'entreprise a déclaré que les remises accordées dans le cadre du programme Medicaid entraîneraient une compression des prix et des marges l'année prochaine.

Les vaccins américains sont sous pression depuis que le sceptique Robert F. Kennedy Jr est devenu ministre de la Santé et qu'il s'est efforcé de réduire la dépendance du pays à l'égard des interventions. Le directeur général Albert Bourla a qualifié la position du gouvernement en matière de vaccins de "clairement anormale" et a déclaré que l'entreprise continuerait à investir dans les vaccins.

"Cette orientation principale est légèrement supérieure à nos attentes... nous ne serions pas surpris de voir une modeste augmentation du bénéfice par action tout au long de l'année grâce à une meilleure gestion des coûts et aux efforts de restructuration en cours de l'entreprise", a déclaré Chris Schott, analyste chez JPMorgan, dans une note de recherche.

CRÉATION D'UNE DIVISION HÔPITAUX ET BIOSIMILAIRES

Pfizer a également annoncé la création d'une nouvelle unité hospitalière et de biosimilaires. Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a qualifié cette décision de "premier signe de cession des activités hospitalières et biosimilaires."

Mme Breen a ajouté qu'il était peu probable que ce titre sorte de sa fourchette de prix actuelle autour de la vingtaine de dollars tant que les investisseurs ne seront pas convaincus d'une trajectoire de croissance."

Pfizer a révisé ses prévisions de revenus pour 2025 à environ 62 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 61 à 64 milliards de dollars. Elle a maintenu ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'année.

L'entreprise s'attend à ce que les dépenses de R&D ajustées pour l'ensemble de l'année 2026 se situent entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars - 500 millions de dollars de plus à chaque extrémité par rapport à l'estimation de 2025 - en raison du développement d'un anticorps sous licence de 3SBio, ainsi que de plusieurs programmes cliniques de Metsera.

Le mois dernier, Pfizer a conclu l'acquisition de Metsera

MTSR.O pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars, après avoir obtenu l'approbation des actionnaires, ce qui lui a permis de prendre pied sur le marché de l'obésité, qui connaît une croissance rapide, à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO .