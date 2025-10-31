Pfizer pourrait jouer la carte Trump dans son offre d'achat de Metsera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Erman et Sabrina Valle

Le fabricant américain de médicaments Pfizer pourrait faire jouer ses relations au sein de l'administration du président Donald Trump pour tenter de contrecarrer l'offre rivale surprise de Novo Nordisk d'acquérir la société américaine de biotechnologie de l'obésité Metsera, ont déclaré jeudi des analystes, des investisseurs et des avocats.

Novo Nordisk, le géant danois des médicaments contre l'obésité et le diabète, a déclaré jeudi qu'il avait surpassé l'accord déjà conclu avec Pfizer, donnant ainsi le coup d'envoi d'une lutte pour l'avantage sur un marché qui, selon les prévisions des analystes, devrait atteindre 150 milliards de dollars. La prochaine étape est celle de Pfizer, qui dispose de quatre jours ouvrables pour faire une contre-offre, a déclaré M. Metsera, qui a qualifié l'offre de Novo de "supérieure" Un porte-parole de Pfizer n'a pas commenté dans l'immédiat si l'entreprise allait le faire. L'entreprise a également déclaré qu'elle était prête à contester juridiquement l'offre de Novo.

L'administration Trump est relativement transactionnelle et tend à favoriser les entreprises orientées vers les États-Unis ou politiquement avisées, a déclaré Courtney Breen, analyste chez Bernstein. Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a des liens particulièrement étroits avec le président, a-t-elle ajouté.

"S'il existe un risque d'ingérence politique ... , Pfizer est du bon côté. Pfizer est du bon côté de l'équation à ce stade", a déclaré Mme Breen.

BOURLA A DES ANTÉCÉDENTS AVEC TRUMP M. Bourla a travaillé dur pour renforcer ses relations avec M. Trump cette année, se rendant souvent à la Maison Blanche et à Mar-a-Lago pour rencontrer le président.

Pfizer a également été le premier à rompre avec les autres grands fabricants de médicaments et à conclure un accord pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance, M. Bourla partageant la scène avec M. Trump à la Maison Blanche.

"M. Bourla a fait du bon travail en créant une relation avec l'administration qui, espérons-le, leur permettra d'accéder au marché", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille chez Zacks Investment Management, qui possède 2,4 millions d'actions Pfizer.

La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire.

PFIZER A BESOIN D'UNE VICTOIRE SUR L'OBÉSITÉ

Pfizer a essuyé de nombreux revers dans le domaine de l'obésité, notamment avec des traitements expérimentaux précoces qui n'ont pas donné les résultats escomptés ou qui ont suscité de vives inquiétudes.

Les échecs dans le domaine de l'obésité ont contribué à une baisse de plus de 50 % de la valeur de l'entreprise, depuis le sommet atteint lors de la pandémie, en raison de la baisse des revenus des produits COVID et de l'expiration imminente des brevets pour des médicaments clés.

"Je ne pense pas que Pfizer dispose d'une autre option qui lui permettrait d'atteindre ce point aussi rapidement. Ils devraient revenir à quelque chose qui est à un stade très précoce, qui serait à plus long terme pour la rentabilité", a déclaré Mulberry. M. Breen, de Bernstein, a déclaré que Pfizer doit également faire face à l'impression qu'il a toujours surpayé ses acquisitions.

"S'ils augmentent leur prix et leur offre à Metsera, je pense que les réactions pourraient être mitigées, car les gens ne veulent pas que Pfizer surpaye les fusions et acquisitions comme ils l'ont peut-être fait dans le passé", a déclaré M. Breen.

DE NOUVELLES QUESTIONS concurrence SONT POSSIBLES

Pfizer pourrait également jouer la carte de l'concurrence: Novo Nordisk est l'un des deux acteurs dominants dans le domaine des médicaments contre l'obésité et la Commission fédérale du commerce des États-Unis a l'habitude d'examiner l'impact que des traitements expérimentaux non approuvés pourraient avoir sur un marché.

Bristol Myers, dans le cadre de son acquisition du concurrent Celgene en 2019, a vendu l'Otezla, le traitement phare de Celgene contre le psoriasis, et Allergan a cédé le brazikumab, un médicament en cours de développement pour traiter les maladies auto-immunes, afin qu'il puisse être racheté par AbbVie.

David Balto, avocat concurrence et ancien directeur de la politique de la FTC, a averti que l'acquisition par Novo Nordisk d'un rival potentiellement important dans Metsera soulevait des risques concurrentiels.

"La FTC considère à juste titre les médicaments en cours de développement comme des rivaux potentiels importants, et l'acquisition d'un rival soulève donc des problèmes de concurrence aussi importants que l'acquisition d'un opérateur historique", a-t-il fait remarquer.