Pfizer obtient le feu vert des autorités de la concurrence américaines pour l'acquisition de Metsera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a déclaré vendredi avoir reçu une autorisation anticipée de la Commission fédérale du commerce des États-Unis pour son projet d'acquisition de Metsera MTSR.O .