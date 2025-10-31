 Aller au contenu principal
Pfizer obtient le feu vert des autorités de la concurrence américaines pour l'acquisition de Metsera
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 20:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a déclaré vendredi avoir reçu une autorisation anticipée de la Commission fédérale du commerce des États-Unis pour son projet d'acquisition de Metsera MTSR.O .

Valeurs associées

METSERA
63,0400 USD NASDAQ -1,08%
PFIZER
24,650 USD NYSE +1,44%
