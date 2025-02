Pfizer: la FDA approuve le traitement d'un lymphome information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 15:47









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis approuve le schéma thérapeutique combiné ADCETRIS® de Pfizer pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire.



L'approbation est basée sur les données positives de l'essai de phase 3 ECHELON-3, qui a démontré que le régime ADCETRIS réduisait le risque de décès de 37 %, une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie globale (SG), par rapport au lénalidomide et au rituximab plus placebo.



Le LBCL est un type de lymphome non hodgkinien (LNH), qui affecte les cellules immunitaires appelées lymphocytes B, un type de globule blanc crucial pour le système immunitaire de l'organisme. Le LDGCB est la forme la plus courante, la plus agressive et la plus difficile à traiter de la maladie.



' L'approbation d'aujourd'hui renforce encore le rôle important d'ADCETRIS en tant que norme de soins existante avec une amélioration de la survie globale démontrée pour certains types de lymphomes, et permet désormais aux médecins d'avoir une option au-delà de la chimiothérapie ou des CAR-T pour les patients atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant/réfractaire. ' a déclaré Roger Dansey, M.D., directeur de l'oncologie chez Pfizer.





