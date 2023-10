Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: l'UE approuve l'acquisition de Seagen information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé sans condition le projet d'acquisition de Seagen par Pfizer, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations. La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen.



Seagen est spécialisé dans les thérapies oncologiques, principalement dans les conjugués anticorps-médicaments (' ADC '). Le portefeuille oncologique de Pfizer se compose en grande partie d'hormonothérapies, d'immunothérapies et de thérapies ciblées.



Dans l'EEE, les produits commercialisés et en cours de développement des sociétés se chevauchent dans le traitement de plusieurs types de cancer tels que le cancer du sein, de la vessie, du cancer colorectal, du col de l'utérus et du poumon, ainsi que dans le lymphome et la leucémie. En acquérant la technologie ADC de Seagen, Pfizer souhaite diversifier son portefeuille et accélérer le développement et la commercialisation des médicaments ADC de Seagen.





Valeurs associées PFIZER NYSE -0.73%