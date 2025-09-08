Pfizer et son partenaire BioNTech affirment que le vaccin COVID mis à jour présente une meilleure réponse immunitaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 2-4)

Pfizer PFE.N et son partenaire BioNTech 22UAy.DE ont déclaré lundi que leur vaccin COVID-19 mis à jour présentait une réponse immunitaire accrue chez les adultes âgés de 65 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une condition de risque sous-jacente.

Les données préliminaires d'un essai de phase avancée en cours ont montré une augmentation d'au moins quatre fois des niveaux d'anticorps neutralisants LP.8.1-neutralisants après avoir reçu le vaccin COVID-19 mis à jour, ont déclaré les sociétés.

Au total, 100 adultes ont été recrutés pour cet essai.

Cette étude a été menée pour fournir des informations supplémentaires sur les effets immunologiques du vaccin et n'est pas destinée à remplacer les engagements post-commercialisation demandés par l'autorité de régulation sanitaire américaine.