 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 720,27
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pfizer et son partenaire BioNTech affirment que le vaccin COVID mis à jour présente une meilleure réponse immunitaire
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans les paragraphes 2-4)

Pfizer PFE.N et son partenaire BioNTech 22UAy.DE ont déclaré lundi que leur vaccin COVID-19 mis à jour présentait une réponse immunitaire accrue chez les adultes âgés de 65 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une condition de risque sous-jacente.

Les données préliminaires d'un essai de phase avancée en cours ont montré une augmentation d'au moins quatre fois des niveaux d'anticorps neutralisants LP.8.1-neutralisants après avoir reçu le vaccin COVID-19 mis à jour, ont déclaré les sociétés.

Au total, 100 adultes ont été recrutés pour cet essai.

Cette étude a été menée pour fournir des informations supplémentaires sur les effets immunologiques du vaccin et n'est pas destinée à remplacer les engagements post-commercialisation demandés par l'autorité de régulation sanitaire américaine.

Valeurs associées

BIONTECH SP ADS
94,100 EUR XETRA -3,19%
PFIZER
24,890 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank