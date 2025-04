Pfizer confirme ses objectifs malgré des revenus trimestriels en baisse

(AOF) - Le laboratoire américain a dégagé un bénéfice net de 2,967 milliards de dollars au premier trimestre, en repli de 5 %. De son côté, le bénéfice net par action ajusté s’est élevé à 0,92 dollar, soit une hausse de 12 %, là où les analystes l’attendaient à seulement 0,68 dollar. En revanche, le chiffre d’affaires trimestriel a déçu avec un repli de 8 %, à 13,715 milliards de dollars. Cette petite contreperformance est en partie due à la forte baisse du Paxlovid, le traitement anti-covid de Pfizer dont les ventes mondiales ont chuté de 76 % sur les trois premiers mois de l’année.

Malgré tout, le groupe a confirmé ses objectifs annuels et ambitionne de générer un chiffre d'affaires annuel compris entre 61 et 64 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté dans une fourchette comprise entre 2,80 et 3 dollars par titre.

Pfizer a toutefois précisé que ces hypothèses ne tiennent pas compte de l'impact potentiel des futurs droits de douane et changements de politique commerciale.

