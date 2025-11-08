Pfizer conclut un accord de 10 milliards de dollars pour Metsera, alors que Novo Nordisk se retire de la course

Les médicaments de Metsera devraient atteindre un chiffre d'affaires maximal de 5 milliards de dollars

L'appel d'offres s'est transformé en bataille juridique au cours de la semaine écoulée

La fusion devrait être finalisée après l'assemblée générale des actionnaires de Metsera, le 13 novembre

Novo Nordisk déclare qu'elle n'augmentera pas son offre pour Metsera

par Rishabh Jaiswal et Sabrina Valle

Le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O a accepté l'offre d'acquisition de 10 milliards de dollars de Pfizer PFE.N , mettant ainsi fin à une féroce guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique basé à New York et son rival danois Novo Nordisk

Pfizer semblait avoir conclu l'acquisition en septembre avant que Novo n'intervienne la semaine dernière avec une offre non sollicitée, déclenchant une lutte stratégique pour un actif convoité sur le marché en pleine croissance de la perte de poids. Pfizer tente de s'implanter sur ce marché afin de surmonter ses échecs passés dans le développement de médicaments amaigrissants.

Pfizer a accepté de payer 86,25 dollars par action en espèces, soit une prime de 3,69 % par rapport au cours de clôture de Metsera de vendredi, a déclaré Metsera dans un communiqué vendredi. L'offre comprend 65,60 dollars par action en numéraire et un droit à valeur contingente donnant droit à des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 20,65 dollars par action en numéraire.

NOVO NORDISK DÉCLARE QU'IL N'AUGMENTERA PAS SON OFFRE

Novo Nordisk a déclaré samedi qu'il ne ferait pas d'offre supérieure.

"À l'issue d'un processus concurrentiel et après mûre réflexion, Novo Nordisk n'augmentera pas son offre d'acquisition de Metsera", a déclaré le fabricant danois de médicaments dans un communiqué.

L'escalade du jeu des fusions et acquisitions a fait bondir les actions de Metsera au cours de la semaine dernière. Entre le moment où Novo a présenté son offre et la clôture de vendredi, les actions de Metsera ont gagné près de 60 %, ce qui a porté leur valeur de marché à 8,75 milliards de dollars.

Pendant un certain temps, il a semblé que Novo avait l'avantage. Novo a essayé de retrouver sa position de leader dans le domaine des médicaments contre l'obésité, qu'elle a perdue au profit d'Eli Lilly LLY.N .

Dans son communiqué de vendredi, Metsera a déclaré que la proposition de Novo présentait "des risques juridiques et réglementaires inacceptables" par rapport à la fusion proposée avec Pfizer, citant un appel de la Federal Trade Commission américaine pour discuter des risques d'une transaction avec Novo. L'autorité de régulation a envoyé une lettre en début de semaine à Novo et Metsera, indiquant que leur projet d'accord risquait d'enfreindre les lois antitrust américaines.

Novo a déclaré dans son communiqué qu'elle estimait que la structure de son offre était "conforme aux lois antitrust".

L'entreprise a également déclaré qu'elle faisait progresser un pipeline d'options thérapeutiques pour l'obésité, ajoutant qu'elle "continuerait à évaluer les opportunités de développement commercial et d'acquisitions ... qui contribuent à la réalisation de ses objectifs stratégiques".

Dans un communiqué, Pfizer s'est félicité d'être parvenu à un accord révisé avec Metsera et prévoit de conclure la fusion peu après l'assemblée générale des actionnaires de Metsera, qui se tiendra le 13 novembre.

DES HYPOTHÈSES OPTIMISTES SUR LES PERFORMANCES FUTURES

Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a déclaré que le prix de 10 milliards de dollars reposait sur des hypothèses optimistes concernant les performances futures de Metsera, précisant que Pfizer devrait tabler sur un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars d'ici à 2040, soit près du double des projections actuelles de Metsera. Elle a souligné le scepticisme croissant concernant la fixation des prix des GLP-1 à long terme , ce qui pourrait réduire les marges.

Le conseil d'administration de Metsera a recommandé à ses actionnaires d'approuver l'offre modifiée de Pfizer. La société de biotechnologie perd actuellement de l'argent et les analystes s'attendent à des pertes supplémentaires tant que ses médicaments seront en cours de développement.

La guerre des enchères entre Pfizer et Novo a fait passer le prix de l'offre de Pfizer de 7,3 milliards de dollars en septembre à son niveau actuel. John LaMattina, ancien responsable de la recherche et du développement chez Pfizer, a déclaré à Reuters que cette bataille rappelait le rachat hostile de Warner-Lambert par Pfizer en 2000 pour 90 milliards de dollars, dans le but de prendre le contrôle de Lipitor, un médicament anti-cholestérol.

"Bien qu'il s'agisse d'un accord plus modeste, Pfizer doit croire que le pipeline de Metsera est essentiel pour son avenir", a-t-il déclaré.

Les analystes et les investisseurs ont souligné la férocité inhabituelle de la lutte pour prendre le contrôle de Metsera, dont les traitements contre l'obésité à un stade précoce n'ont pas encore fait leurs preuves mais pourraient être essentiels sur un marché dont certains analystes estiment qu'il atteindra 150 milliards de dollars d'ici le début de la prochaine décennie.

"C'est un jeu du niveau de Game of Thrones", a déclaré Peter Kolchinsky, associé directeur de RA Capital, l'un des 20 principaux actionnaires de Metsera, avant que l'offre finale ne soit acceptée.

Selon David Risinger, analyste chez Leerink Partners, les médicaments expérimentaux de Metsera contre l'obésité, le MET-097i, un GLP-1 injectable, et le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline, devraient atteindre un chiffre d'affaires maximal de 5 milliards de dollars.