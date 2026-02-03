Pfizer bat les attentes sur son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 13:20
En données opérationnelles, les revenus du géant américain de la santé se sont tassés de 3%, mais en excluant les produits contre la Covid-19 (Comirnaty et Paxlovid), ils ont signé une progression de 9%.
Sur l'ensemble de 2025, Pfizer a ainsi engrangé un BPA ajusté en hausse de 4% à 3,22 USD, pour des revenus en repli de 2% à moins de 62,6 MdsUSD (mais en croissance opérationnelle de 6% hors portefeuille Covid).
"Avec une excellente exécution en 2025, nous avons réalisé une performance financière solide et renforcé les fondations pour la croissance future", commente son PDG Albert Bourla, qui attend environ 20 débuts d'études pivots clés en 2026.
Entamant 2026 "avec des priorités stratégiques claires et un pipeline en stade avancé grandissant", Pfizer confirme ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir un BPA ajusté entre 2,80 et 3 USD, ainsi que des revenus entre 59,5 et 62,5 MdsUSD.
