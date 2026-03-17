Pfizer annonce qu'un médicament expérimental contre le cancer du sein réduit le risque d'aggravation de la maladie lors d'un essai à mi-parcours

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Pfizer PFE.N a déclaré mardi que sa combinaison expérimentale réduisait de 40 % le risque de progression de la maladie ou de décès chez les patientes atteintes d'un cancer du sein.

Voici quelques détails:

* L'atirmociclib de Pfizer, en association avec le fulvestrant, une thérapie hormonale, était testé dans une étude de phase intermédiaire chez des patientes dont le cancer s'était propagé et qui avaient reçu un traitement antérieur.

* Cette combinaison expérimentale de médicaments a été comparée au fulvestrant ou à l'évérolimus associé à l'exémestane, un traitement ciblé largement utilisé chez les femmes ménopausées atteintes du type de cancer du sein le plus répandu

* Pfizer a indiqué que l'étude portait sur des patientes dont le cancer était réapparu peu de temps après un traitement par des médicaments CDK4/6 largement utilisés, un groupe plus difficile à traiter.

* L'entreprise a déclaré que plus de 90 % des patientes ont commencé à prendre l'atirmociclib dans les trois mois suivant l'arrêt de leur traitement anticancéreux précédent.

* Le médicament présente un profil de sécurité gérable, avec 6,4 % de patientes ayant arrêté le traitement en raison d'effets secondaires, selon Pfizer.

* L'entreprise a déclaré que les données sur la survie globale, un objectif secondaire, étaient encore précoces et ne permettaient pas de tirer des conclusions à ce stade.

* Pfizer a déclaré que les résultats soutiennent les plans d'essai de l'atirmociclib en première ligne et au stade précoce du cancer du sein, où un contrôle plus durable de la maladie pourrait aider davantage de patientes.

* L'atirmociclib est un médicament oral expérimental qui cible CDK4, une protéine du cycle cellulaire qui stimule la croissance des tumeurs.

* L'entreprise a indiqué qu'une vaste étude de phase tardive du médicament chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique nouvellement diagnostiqué est déjà en cours.