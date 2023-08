Peugeot: nouveau système Hybrid pour la 3008 information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - L'année 2023 sera véritablement ' l'année électrique ' pour Peugeot, qui introduira de nouveaux modèles et de nouvelles technologies dans sa gamme.



Ce sera le cas notamment du nouveau système Hybrid conçu par Stellantis qui est proposé sur les Peugeot 3008 et 5008, avant d'être étendu aux autres modèles de la gamme.



Les Peugeot 3008 et 5008 Hybrid sont produits dans l'usine de Sochaux et sont commercialisés en Europe depuis le 2nd trimestre 2023.



Ils viendront enrichir la famille particulièrement complète de motorisations électrifiées, comprenant des hybrides rechargeables, des 100 % électriques ainsi que la pile à combustible.



Le système Peugeot Hybrid 48V se compose d'un moteur essence PureTech 136 ch de nouvelle génération, couplé à une inédite boite à 6 vitesses électrifiées à double embrayage qui intègre un moteur électrique.



Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu'à 15 % de la consommation de carburant (à partir de 126 gr de CO2/km sur 3008 et à partir de 128 gr de CO2/km sur 5008).



En conduite urbaine, un SUV du segment C équipé du système Hybrid peut ainsi fonctionner plus de 50% du temps en mode 100% électrique zéro émission.



Le conducteur est informé du fonctionnement du système hybride via le combiné du Peugeot i-Cockpit®, l'activation des différents modes est totalement automatique.



En conduite quotidienne, les moteurs thermique et électrique travaillent ensemble ou séparément pour optimiser la consommation d'énergie. Lors des fortes accélérations, le moteur électrique apporte un surcroit de couple au moteur essence à bas régime. Lors des décélérations, le moteur essence se coupe et le moteur électrique se transforme en générateur pour recharger la batterie 48V.



Par rapport à un moteur essence non électrifié de caractéristiques comparables, la motorisation Hybrid permet une économie de carburant moyenne d'environ 1 litre/100 km sur un SUV du segment C (cycle mixte WLTP). Cette économie est principalement obtenue en ville (- 2,5 l/100 km) et sur route (- 0,7 l/100 km), la consommation sur autoroute étant inchangée.



Le moteur essence 1,2l PureTech. Il s'agit d'une nouvelle génération de moteur PureTech essence spécialement développée pour s'intégrer de façon optimale à l'hybridation : 3 cylindres et 1199 cm3, puissance 136 ch (100 kW) à 5500 tr/mn, couple 230 Nm à 1750 tr/mn.



Le moteur électrique e-Motor. Le moteur électrique synchrone à aimants permanents, intégré à la boîte de vitesses, développe en pic une puissance de 21 kW (28 ch) et un couple de 55 Nm. Il permet de déplacer le véhicule en 100% électrique pour des faibles demandes de couple et il assite le moteur thermique pour limiter sa consommation.



La batterie hybride 48V. La batterie Lithium-Ion 48V a une capacité brute de 898 Wh et une capacité disponible de 432 Wh. Elle est conçue pour conserver le même niveau de performances pendant toute la durée de vie du véhicule.