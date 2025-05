Peugeot Invest: prise de participation dans Novétude information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Peugeot Invest annonce un investissement minoritaire autour de 105 millions d'euros pour prendre plus de 19% du capital de Novétude, une opération qui devrait être finalisée cet été, sous réserve d'obtention des autorisations requises.



Acteur de l'enseignement supérieur spécialisé dans la formation aux métiers paramédicaux, Novétude propose des formations diplômantes notamment dans l'ostéopathie, la kinésithérapie, l'optique, le dentaire et la pharmacie.



Peugeot Invest siègera à son conseil d'administration et accompagnera Charterhouse Capital Partners, actionnaire majoritaire, ainsi que le management dans son ambition de constituer la première plateforme européenne d'enseignement supérieur dans la santé.





