Peugeot Invest: placement d'actions Spie réalisé

(CercleFinance.com) - Peugeot Invest indique avoir procédé à la cession de 4,25 millions de titres Spie, représentant environ 2,5% du capital du groupe de services multi-techniques à fin 2024, au prix de 38,8 euros par action, soit un produit de cession équivalent à environ 164,9 millions d'euros.



'Depuis notre entrée au capital de la société en 2017, le développement du groupe Spie a été remarquable. La rotation des actifs fait partie de notre stratégie et il nous a semblé opportun de cristalliser une partie de notre plus-value', explique Jean-Charles Douin, directeur général de Peugeot Invest.



À l'issue du placement, Peugeot Invest détient environ 2,5% du capital de Spie et restera ainsi exposé à la création de valeur future. Il ne siègera plus au conseil d'administration et s'engage à ne pas céder de titres durant 180 jours après le règlement-livraison du placement.





Valeurs associées PEUGEOT INVEST 78,1000 EUR Euronext Paris +2,09%