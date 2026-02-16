Peugeot Invest cède le solde de sa participation dans LISI pour €116 mlns

Peugeot Invest SA PEUG.PA :
* CÈDE LE SOLDE DE SA PARTICIPATION DANS LISI POUR 116 M€
* CESSION DANS LA CONTINUITÉ DU DÉSENGAGEMENT DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ INITIÉ DEPUIS 2024
* CETTE OPÉRATION A PORTÉ SUR LA CESSION DE 2.095.859 ACTIONS LISI, À UN PRIX MOYEN DE EUR 55 PAR ACTION
Texte original [https://tinyurl.com/bdhk29y9] Pour plus de détails, cliquez sur PEUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer