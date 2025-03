Peugeot Invest: allègement au capital de Spie information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - Peugeot Invest annonce avoir engagé la cession de 4,25 millions de titres Spie, soit environ 2,5% du capital à fin 2024, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction d'un livre d'ordres.



Cette cession partielle s'inscrit dans la gestion active du portefeuille d'investissement de Peugeot Invest, qui conservera une exposition importante pour bénéficier des perspectives de Spie et s'est engagé à ne pas céder de titres pendant 180 jours.



À l'issue de l'opération, Peugeot Invest conserverait environ 2,5% du capital et 4,6% des droits de vote, et ne siègerait plus au conseil d'administration de Spie. Les modalités définitives du placement seront annoncées après la fermeture du livre d'ordres. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 20 mars.





