De cette manière, poursuit Christophe Boucher, les trajectoires de la Fed et de la BCE convergeraient, alors que la croissance américaine perd de son élan, ce qui donne de la légitimité aux arguments en faveur d'une réduction des taux de la Fed cette année.

(AOF) - "La baisse des taux actée par la BCE demain est attendue par tous et fait consensus mais il est fort probable que son discours ait une tonalité hawkish en raison de la tendance dégagée par les derniers chiffres publiés", prévient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, en amont de la réunion de la BCE de ce jeudi. Il poursuit : "L'ensemble des signaux de reprise au sein de la zone euro signifie que la BCE est dans une position confortable pour faire une pause après le mois de juin".

"Peu probable que la BCE procède à deux baisses de taux consécutives" (ABN Amro IS)

