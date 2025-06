Peu de mouvements pour le CAC 40 pendant les négociations commerciales

(AOF) - Séance étale pour le CAC 40 qui a passé la quasi-intégralité de la journée autour de son point d’équilibre pour finir sur un léger gain de 0,17 %, à 7 804,33 points. Les autres grandes places financières européennes n’ont pas vraiment pris beaucoup plus de risque car tout le monde a les yeux rivés sur Londres et attend des avancées entre Pékin et Washington lors du deuxième jour du second round de leurs négociations commerciales. L’EuroStoxx 50 a par exemple fini sur un gain insignifiant de 0,02 %, à 5422,58 points, ou encore le DAX en Allemagne qui a cédé 0,58 %, à 24 034,09 points.

En Europe, Bellway s'est adjugé 7,70 % à 2880 pence à la bourse londonienne, le promoteur ayant fait état d'une activité " robuste " durant la période de ventes du printemps. Le constructeur immobilier britannique a annoncé le relèvement de ses prévisions de production annuelle attendue au 31 juillet : de 8 500 à 8 600-8700 logements contre 7 654 sur l'exercice précédent. Son carnet de commandes, un indicateur clé de la demande à court terme dans le secteur, a augmenté de 7,7 % pour s'élever à 5 759 logements au 1er juin.

Les gouvernements en Allemagne changent, mais pas leur hostilité à l'offre de rachat d' Unicredit sur Commerzbank . Au sein d'un secteur bancaire en repli, l'action de la banque allemande a perdu 0,89% à 27,81 euros. Dans une lettre datée du 26 mai adressée aux représentants du personnel de Commerzbank, le chancelier allemand Friedrich Merz, a jugé " inacceptable " l'opération " non concertée et non amicale " du groupe italien. " C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'une banque d'importance systémique comme la Commerzbank AG. " a-t-il ajouté.

A Paris, Mercialys (+ 2,23 % à 11,02 euros) va faire l’acquisition du centre commercial Saint-Genis 2, pour un montant de 146 millions d’euros, droits inclus. Il est situé dans l’ouest lyonnais sur une zone de chalandise de 700 000 habitants concentrant les ménages aux plus hauts revenus de la métropole. La foncière souligne que cette acquisition est conforme à sa stratégie visant à renforcer sa présence sur les territoires les plus dynamiques. Elle offre en outre " une rentabilité immédiate nettement supérieure à ses critères d’investissement ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice Sentix mesurant la confiance des investisseurs s’est redressé plus que prévu en juin dans la zone euro. Attendu en amélioration de -8,1 à -5,3 points, il s’est finalement installé à 0,2 point ce mois-ci. Il repasse ainsi en territoire positif pour la première depuis juin 2024.

Au Royaume-Uni, le taux de chômage en avril s'élève à +4,6% contre attendu. En mars, il s'élevait à +4,5%.

À la clôture, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,02 %), il s'échange contre 1,1419 dollar