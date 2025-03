Peu d’indications à attendre de la Fed sur l’orientation de sa politique monétaire

Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac (Crédits: Carmignac)

Jérôme Powell devrait maintenir ses taux directeurs inchangés et fournir peu d'indications sur l'orientation de sa politique monétaire.

Le statu quo adopté depuis le mois de décembre a été légitimé par le manque de visibilité et le niveau d'incertitude élevée concernant le programme économique de Mr. Trump. Et les progrès ont été pour le moins limités sur ce front, le niveau d'incertitude de la politique économique ayant triplé depuis lors.

Sur le plan économique, la croissance ralentit à un rythme modéré et la désinflation est au point mort. À 2.6% sur 1 an glissant l'indice des prix PCE est toujours supérieur à l'objectif de la Fed. Rien de cela ne justifie une reprise imminente du cycle de baisse des taux. Les nouveaux jeux de prévisions devraient faire état d'anticipations d'une croissance plus faible et d'une inflation plus élevée. Le « dot plot » pourrait afficher des taux de long terme plus élevés. Nous attendons également des précisions concernant la pause dans le resserrement quantitatif en amont des discussions sur le relèvement potentiel du plafond de la dette.

Cependant, le principal risque inhérent à cet environnement est qu'un tel niveau d'incertitude pèse également sur la propension des ménages à dépenser et sur la volonté des chefs d'entreprises à investir. Tant d'attentisme de la part des agents économiques pourrait faire dérailler l'économie américaine.

Pour autant, la Réserve fédérale (Fed) a démontré – pas plus tard qu'en septembre dernier - sa capacité à agir en grand. Elle pourrait tout à fait abaisser ses taux directeurs de 50 points de base à l'avenir. Que cela soit lié à davantage de visibilité après une période d'incertitude élevée. Ou à une détérioration rapide de l'environnement économique. Elle dispose de marges de manœuvre importantes pour abaisser rapidement et fortement les taux directeurs si cela s'avère nécessaire.

La probabilité de voir une baisse de taux d'ici l'été est faible, mais dans le monde de Trump, sept semaines, c'est long. Les réunions du FOMC du mois de mai ou de juin pourraient être très différentes.