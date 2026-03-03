Pétrole brut américain-Le Mars atteint son plus haut niveau depuis 5 ans alors que la guerre en Iran perturbe l'approvisionnement mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le pétrole brut offshore américain Mars Sour a atteint son plus haut niveau depuis mai 2020 mardi, selon les négociants, alors que la guerre en Iran menaçait les approvisionnements mondiaux de qualités lourdes et acides.

Mars Sour a bondi de 75 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 3,75 $ par rapport aux contrats à terme sur le brut américain mardi.

Les négociants ont déclaré que les qualités lourdes et acides continueront probablement à se redresser en raison de la perturbation des approvisionnements au Moyen-Orient par une voie de navigation clé.

Chaque jour, des navires transportant du pétrole brut représentant environ un cinquième de la demande mondiale empruntent le détroit d'Ormuz, de même que des pétroliers transportant du diesel, de l'essence et d'autres combustibles vers les principaux marchés asiatiques, notamment la Chine et l'Inde . La voie navigable est également le point de passage d'environ 20 % du gaz naturel liquéfié mondial.

D'autres qualités de pétrole offshore ont également progressé alors que l'écart entre les contrats à terme sur le brut américain et le Brent s'est creusé pour atteindre une décote de moins 8,58 dollars le baril, la plus importante depuis novembre 2022.

Une décote supérieure à 4 dollars le baril entraîne généralement une hausse de la demande de barils outre-Atlantique, les négociants repérant une fenêtre d'arbitrage, bien que les taux de fret élevés puissent freiner les exportations, ont indiqué les négociants.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en avril est resté stable au point médian d'une prime de 4,25 dollars et a été vu **offert et demandé** entre une prime de 4,15 et 4,35 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour a augmenté de 75 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 3,75 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 3,65 $ et 3,85 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland a augmenté de 20 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 75 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 65 cents et 85 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

* Le West Texas Sour a augmenté de 2,25 dollars pour atteindre le point médian d'une prime de 20 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 15 et 25 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est échangé entre une prime de 1,50 $ et 1,70 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent mai LCOc1 ont augmenté de 3,66 $ pour s'établir à 81,40 $ le baril

* Les contrats à terme sur le brut WTI d'avril CLc1 ont augmenté de 3,33 $ pour s'établir à 74,56 $ le baril

* L'écart Brent/WTI s'est élargi de 1,04 $ pour s'établir à moins 8,06 $, après avoir atteint un maximum de moins 7,32 $ et un minimum de moins 8,58 $.