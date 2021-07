Petites et moyennes valeurs : Portzamparc publie sa sélection de juillet

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Cette fois encore, la sélection High Five de Portzamparc bat le CAC Mid & Small à plate couture : 8,9% de hausse pour le quintet en juin contre 0,6% pour son indice de référence.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

En juillet, le portefeuille s'offre un coup de neuf puisque quatre valeurs sont dirigées vers la sortie. Exit Fountaine Pajot, Wavestone, SII et Reworld Media.

Reworld Media quitte la liste par manque d'informations publiées. Pour Fountaine Pajot, le titre est jugé « volatil », bien que « les perspectives favorables l'aient emporté » sur le mois passé. SII et Wavestone sortent tous les deux après avoir nettement performé en juin. La sélection accueille ce mois-ci les valeurs Eramet, Ipsos, Manitou Group et HighCo.

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 56 euros

Le bureau d'analyse note une nouvelle fois le « début d'année ultra dynamique » de Clasquin avec une marge commerciale brute (MCB) à 24M d'euros au premier trimestre, en hausse de 37%. Pour 2021, le bureau envisage un scénario teinté d'optimisme, avec une MCB grimpant de 14%, une marge opérationnelle courante de 12,8% et un bénéfice net par action de 42%. Le bilan reste sain avec un levier de 1,6, permettant de continuer les opérations de fusions-acquisitions. La décote de l'entreprise a diminué de 56 à 52%, mais reste loin de sa moyenne historique de 35%, valorisant l'action à 71 euros selon Portzamparc. La valeur affiche encore un bon potentiel de croissance.

Prochain évènement : Publication de la marge commerciale brute du second semestre 2021 le 1er septembre.

Eramet : acheter avec un objectif de cours de 80 euros

L'entreprise minière bénéficie pleinement de la reprise économique qui profite aux matières premières. Le cours du minerai de manganèse croît de 18% au T1, sa production devrait atteindre un nouveau plateau à 7 000 kt (+20,6%) en 2021. Le cours du nickel augmente de 11% sur un an et sa demande primaire fait face à une hausse de presque 25%. SNL, filiale d'Eramet, n'est plus sujette à des perturbations sur sa production. La hausse des coûts du fret devrait néanmoins laisser un impact négatif de 120M d'euros. L'entreprise se voit par ailleurs attribuer une note gouvernance exemplaire de 81% (notation ESG Portzamparc).

Prochain évènement : Annonce des résultats du premier semestre le 28 juillet

Highco : renforcer avec un objectif de cours de 6 euros

L'entreprise française de marketing « profitera de la réouverture », note le bureau d'études nantais. « La levée des restrictions sanitaires devrait être propice aux temps forts ». HighCo a amélioré son profil, le digital représentant plus de 62% de sa marge brute au T1. Au T2, cette même marge brute devrait grimper de 6 à 8%. L'entreprise s'est montrée résiliente en 2020 et devrait rebondir cette année grâce au « succès de ses investissements qui devraient amener à un rerating ». Le titre est jugé « peu cher » avec un VE/RAO ajusté de 7,9 en 2021 et un rendement supérieur à 5%.

Prochain évènement : Publication de la marge brute du second semestre le 20 juillet

Ipsos : acheter avec un objectif de cours de 41 euros

La reprise économique continue et profite à l'institut de sondage. La « réouverture de l'Europe » est un moteur de croissance (avec 50% du chiffre d'affaires réalisé sur le vieux continent), au même titre que le « retour en force de la grande consommation », qui donne matière à de nouveaux sondages. L'annonce d'un changement de PDG devrait arriver sous peu tandis que la participation de fonds de private equity au capital de l'entreprise a été écartée. Le titre dispose d'un ratio EV/EBIT de 8,5 en 2021, de 7,6 en 2022 contre une moyenne historique à 9,3, constituant un bon point d'entrée. Les analystes Portzamparc notent une décote sur les pairs de 23% sur son ratio EV/EBIT en 2021, et de 20% en 2022, ce qui renforce ce sentiment.

Prochain évènement : Annonce des résultats du premier semestre le 21 juillet

Manitou : acheter avec un objectif de cours à 33 euros

L'entreprise de matériel de manutention profite d'une reprise « extrêmement soutenue » qui offre une « forte visibilité », selon le bureau d'études. Les prises de commandes ont atteint des niveaux historiques : 1,34 milliards d'euros fin du T1 2021, dont une prise de commandes machines record de 815M d'euros au T1, contre 400M en 2020. L'entreprise confirme son anticipation de hausse du chiffre d'affaires de 15% en 2021, qui pourrait s'avérer meilleure en fonction de la disponibilité de la supply chain, estime Portzamparc. Un des atouts de Manitou réside dans son pricing power, lui permettant de composer avec la hausse du prix des matières premières. Le ratio EV/CA de Manitou est de 0,6 en 2021, contre 1 en début de cycle.

Prochain évènement : Annonce des résultats du premier semestre le 29 juillet