Petites et moyennes valeurs : Portzamparc fait le grand ménage en octobre

Si d'ordinaire elle résiste plutôt bien, la sélection High Five a affiché le mois dernier une performance négative supérieure à celle de son indice de référence (-8,3% contre -5,2% pour le CAC Mid & Small). Une contre-performance qui s'explique principalement par la dégringolade de Reword Media (-18,33%).

Pour Portzamparc, ce nouveau mois est donc l'occasion de faire le grand ménage. Exit Alten, Esker, Equasens, Reworld Media et Rochebobois. Bienvenue Kaufman & Broad, Ekinops, Infotel, Quantum Genomics, et Lumibird.

Petit rappel mensuel pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. Revue de détail.

Ekinops : acheter avec un objectif de cours de 9,70€

De par son positionnement dans un secteur dit « assez défensif » - en l'occurrence celui des télécoms - Ekinops peut compter sur des cycles longs d'investissement et sur la nécessité de moderniser et de développer les infrastructures réseaux. De surcroît, l'équipementier télécoms breton continue de survoler la crise des composants (« aucun retard de livraisons sur l'exercice », souligne Augustin Socié, analyste financier chez Portzamparc.Par ailleurs, le bureau d'études nantais note que le relèvement de guidance 2022 de croissance organique à 15% reste encore très conservateur, Portzamparc tablant plutôt sur une croissance organique de 18,5%.

Enfin et non des moindres, le titre offre un ratio valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 9,6 fois au titre de 2022, contre 23% en moyenne pour ses concurrents.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 11 octobre

Infotel : acheter avec un objectif de cours de 56,80€

« Des atouts en cas de crise majeure » titre l'analyste Maxence Dhoury au sujet d'Infotel. Il faut dire que le groupe peut compter sur la récurrence du chiffre d'affaires et de clients fidèles et sur une résilience de l'activité (par exemple une décroissance de l'activité de seulement -5% en 2020). En outre, le groupe peut s'appuyer sur de nombreux catalyseurs (rebond de l'activité logiciels avec Orlando, des opérations de croissance externe au Benelux et en Espagne). Enfin last but not least, la valorisation est modérée ! A bon entendeur.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 26 octobre

Kaufman & Broad : acheter avec un objectif de cours de 35€

Malgré un contexte pas idéal pour le secteur, le groupe immobilier peut tabler sur un maintien de sa rentabilité en 2023 avec un marché en volume qui est attendu stable pour l'an prochain. En outre, la décision favorable du Conseil d'Etat au projet Austerlitz (qui a conclu au mal fondé du recours) devrait entraîner une révision à la hausse du chiffre d'affaires (anticipation 380ME de CA l'an prochain). Enfin, et non des moindres, Portzamparc estime que le titre est peu valorisé.

Prochain événement : résultats annuels en janvier 2023

Lumibird : acheter avec un objectif de cours de 21€

En dépit de résultats décevants au premier semestre, le spécialiste des technologies laser peut s'appuyer sur son profil résilient. En effet, selon l'analyste Jérémy Sallée, le pricing power du groupe n'est plus à prouver et la forte demande a été confirmée. En outre, trois bonnes publications sont attendues pour les mois à venir, à commencer le chiffre d'affaires du 3ème troisième trimestre (15% selon le bureau d'études). Enfin la valorisation du titre reste attractive, d'autant qu'il a perdu 29% depuis le dernier point haut en août.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 24 octobre

Quantum Genomics : acheter avec un objectif de cours de 9€

La biotech ne manque pas d'atouts. Spécialisée dans le domaine des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, elle présente un fort potentiel de croissance notamment grâce à des partenariats internationaux (Canada, Grèce, Corée du Sud).

Le groupe peut également compter sur la présentation des résultats de son étude de phase III début novembre qui, en cas de résultats positifs, devrait constituer un levier de négociation pour conclure un deal Europe/USA. Enfin, argument qui rassure le marché, la société dispose d'une trésorerie à 25M euros et donc d'une bonne visibilité financière.

Prochain événement : Résultats de Phase III le 07 novembre