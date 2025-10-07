 Aller au contenu principal
Peter Marks, ancien responsable des vaccins à la FDA, rejoint Eli Lilly, selon STAT
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 21:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peter Marks, l'ancien responsable de la réglementation des vaccins à la Food and Drug Administration, a rejoint Eli Lilly LLY.N , a rapporté STAT News mardi.

Marks a confirmé son nouveau rôle aux Laboratoires de recherche Lilly à STAT News. Son premier jour chez le fabricant de médicaments était lundi.

