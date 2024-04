Peter Harrison va quitter la direction générale de Schroders

Schroders a annoncé ce mercredi 24 avril que Peter Harrison avait émis l’intention de quitter son poste de directeur général de la société de gestion en 2025, après huit ans à ce poste. En conséquence, le gestionnaire va dès à présent se mettre à la recherche d’un successeur. Le conseil d’administration prévoit une transition en bonne et due forme au cours de l’année 2025, sachant que Peter Harrison restera administrateur de l’entreprise pendant toute cette période.

Peter Harrison avait rejoint Schroders en mars 2013 et il en était devenu directeur général en avril 2016. Avant cela, il était responsable mondial des investissements. Au tout début de sa carrière, en 1988, il avait aussi travaillé chez Schroders.

Avant de rejoindre Schroders, Peter Harrison était président et directeur général de RWC Partners. Il a aussi passé du temps chez JP Morgan et Deutsche Asset Management (aujourd’hui DWS) en tant que directeur des investissements.

« Au cours de son mandat, l’entreprise a connu une transformation remarquable pour devenir un investisseur actif mondial et diversifié sur les marchés publics et privés, ainsi qu’un leader de la gestion de patrimoine au Royaume-Uni, qui a plus que doublé ses actifs sous gestion pour atteindre plus de 750 milliards de livres sterling », a commencé Elizabeth Corley, présidente de Schroders.

Cette annonce intervient à la veille de la publication des résultats de Schroders.

Laurence Marchal