Perspectives de reprise d'activité de l'usine d'Amiens

Clermont-Ferrand, le 1er juin 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, dresse les perspectives de reprise d'activité suite à l'évènement survenu le 21 mai sur son site de production d'acides aminés d'Amiens, récemment acquis au Groupe japonais Ajinomoto.



Pour rappel, vendredi 21 mai vers 13h00, la rupture de la trappe de visite d'une cuve de stockage contenant environ 170 m3 d'acide chlorhydrique avait entrainé l'annonce, le 26 mai, de l'arrêt pour plusieurs jours de la production d'ici au 28 mai afin de procéder à un état des lieux en profondeur des installations et d'élaborer un plan de reprise d'activité en toute sécurité.

L'état des lieux, qui doit se terminer au plus tard vendredi 4 juin par les résultats de l'étude de sol de la zone de dépotage des camions, conduit d'ores et déjà la Direction de l'usine, en accord avec le Groupe METEX, à prendre les décisions suivantes :

- Ne pas réutiliser les installations de stockage d'acide chlorhydrique existantes, notamment la 2e cuve jumelle de celle endommagée le 21 mai.

- Repenser avec des cabinets d'ingénieries la zone de stockage d'acide chlorhydrique pour tenir compte de cet incident en améliorant la sécurité, et à réaliser l'investissement associé pour le remplacement des cuves avant la fin de l'année, tel que prévu dans le plan d'investissements 2021.