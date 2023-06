Perspectives de marché : les fondamentaux sont sur le devant de la scène

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'accord sur le plafond de la dette américaine permet de respirer

Les fondamentaux de nouveau sous les feux de la rampe

Les perspectives en matière de taux d'intérêt et de conjoncture continuent de plaider pour un positionnement prudent des portefeuilles

Avec l'accord sur le plafond de la dette américaine, un facteur de risque décisif pour l'économie et les marchés financiers - l'éventuelle insolvabilité de la plus grande économie du monde - n'est désormais plus d'actualité. La semaine dernière, la deuxième chambre du Congrès, le Sénat, a également voté le compromis sur la dette avec une rapidité surprenante. Celui-ci prévoit de suspendre le plafond actuel de 31,5 billions de dollars américains jusqu'au début de l'année 2025. En contrepartie, les dépenses budgétaires seront de facto légèrement réduites, une exigence clé des républicains

Les investisseurs doivent certes garder à l'esprit que la situation budgétaire des Etats-Unis reste un défi à moyen terme en raison d'une montagne de dettes considérable, de l'augmentation des coûts de refinancement de l'Etat et d'un Congrès divisé. Néanmoins, sans surprise, un soulagement a été ressenti, et pas seulement dans le Washington politique. A New York, les marchés boursiers américains ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de l'année 2023.

Les conditions-cadres fondamentales de nouveau sous les feux de la rampe

De notre point de vue, il est décisif que l'accord sur le conflit de la dette ramène l'attention des marchés financiers sur les conditions-cadres fondamentales. En bref, les perspectives macroéconomiques restent notamment marquées par :

Premièrement, des taux d'inflation en baisse aux Etats-Unis et dans la zone euro, mais qui restent obstinément à des niveaux nettement supérieurs à l'objectif de 2% de la politique monétaire en raison des tensions sur les marchés du travail (le rapport sur l'emploi américain de vendredi a surpris le consensus pour la 14e fois consécutive) ; deuxièmement, des niveaux de taux directeurs toujours restrictifs et la poursuite du resserrement quantitatif, c'est-à-dire de l'assouplissement de la politique monétaire. c'est-à-dire le retrait des liquidités des banques centrales, aux États-Unis et dans la zone euro, qui devrait, troisièmement, laisser des traces plus visibles dans l'économie réelle au cours de l'année, et quatrièmement, un redémarrage économique post-Covid en perte de vitesse en Asie de l'Est.

Le message encourageant est que deux pierres d'achoppement décisives pour les marchés ont été éliminées entre-temps : La fin du conflit sur la dette américaine et la fin des fantasmes exagérés de baisse des taux d'intérêt sur les marchés monétaires américains. Au contraire, un débat s'est engagé pour savoir si la banque centrale américaine (Fed) allait annoncer une pause ("pause") lors de sa décision du 14 juin ou simplement suspendre le cycle de hausse des taux ("skip"), c'est-à-dire laisser la porte grande ouverte à de nouvelles hausses dans les mois à venir. Dans le même temps, la fin du cycle de hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) devient de plus en plus prévisible dans la zone euro.

Mais tout cela se heurte à un rallye de l'indice phare américain S&P 500 d'environ 11,5% depuis le début de l'année (en fin de semaine), qui manque d'ampleur. Au contraire, l'évolution positive des cours est exclusivement due à dix des 500 ( !) titres d'actions dont la capitalisation boursière représente désormais environ 30%. Il faut remonter à plus de deux décennies dans l'histoire du S&P 500, aux troisième et quatrième trimestres 1998, pour trouver un indice aussi concentré. A l'époque, pendant la bulle technologique, les dix premiers titres représentaient entre 31 et 36 %.

Les perspectives en matière de taux d'intérêt et de conjoncture continuent de plaider pour un positionnement prudent des portefeuilles

D'une part, nous gardons un œil sur la manière dont les marchés financiers digèrent la reprise des émissions du Trésor américain. Nous pensons que les émissions de bons du Trésor américain (T-Bills) pourraient atteindre 1 000 milliards de dollars au cours des prochains mois, ce qui est bien supérieur aux niveaux d'émission habituels en dehors des crises précédentes, comme la crise financière mondiale de 2008/2009 et la pandémie de Covid, et pourrait, selon nous, accroître la volatilité des titres obligataires, en particulier sur les échéances très courtes. C'est pourquoi nous ajustons notre préférence pour les obligations d'État américaines à court terme et élargissons l'éventail des échéances préférées au-delà des titres à court terme pour inclure les obligations d'État américaines à deux ans, qui ont été réévaluées au cours des dernières semaines.

D'autre part, nous surveillons de près l'espoir, toujours présent sur les marchés boursiers, d'une croissance résiliente de l'économie et des bénéfices des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique, accompagnée d'une trajectoire de désinflation en douceur dans les pays développés vers les objectifs de 2% de la politique monétaire. Selon nous, le récit général à l'horizon de six à douze mois reste inchangé : Dans un monde où les facteurs d'offre dominent, que ce soit en raison des tendances démographiques, du recâblage du commerce mondial et/ou de la transformation verte de l'économie, les banques centrales se voient contraintes de freiner la croissance afin de refroidir l'inflation. Tant la Fed que la BCE devront probablement maintenir leur position restrictive pendant une période prolongée.

Aux États-Unis, le rythme de croissance s'est déjà nettement ralenti en début d'année, notamment en raison du resserrement des conditions de financement. Pour le deuxième semestre, nous nous attendons toujours à un recul de la création de valeur. L'économie allemande par exemple se trouve déjà dans une phase de faiblesse. Une expansion du produit intérieur brut au deuxième trimestre n'interromprait probablement que temporairement la contraction de la performance économique de l'hiver dernier.

Même la légère hausse qui se dessine - en fin de compte un mouvement contraire - dans la production manufacturière en avril (mercredi) ne devrait pas faire illusion. Dans le secteur manufacturier allemand, tous les indicateurs avancés pertinents se sont assombris, notamment les entrées de commandes, l'indice des directeurs d'achat et, plus récemment, le climat des affaires Ifo. Une nouvelle faiblesse conjoncturelle, et pas seulement en Allemagne, devrait peser de plus en plus sur les bénéfices des entreprises. Parallèlement, les derniers indicateurs conjoncturels en Asie de l'Est ont été décevants, même si la région asiatique reste le moteur de la croissance mondiale cette année et devrait, selon les estimations du FMI, contribuer à environ deux tiers de la croissance économique mondiale.

Les investisseurs devraient continuer à se préparer à la volatilité dans un environnement où les inquiétudes concernant les risques de ralentissement économique se conjuguent aux fissures financières provoquées par les fortes hausses de taux d'intérêt des banques centrales. Nous pensons que le risque de retournement des cours et d'augmentation de la marge de fluctuation renforce la nécessité d'un positionnement prudent du portefeuille.