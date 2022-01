Perspectives d’investissement 2022 : objectif - développement durable

BNP Paribas

Chez BNP Paribas Asset Management, dans nos « Perspectives d'investissement 2022 », nous nous intéressons au développement durable et notamment au modèle macroéconomique nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable. En 2015, les dirigeants mondiaux ont fixé 17 objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Les ODD constituent un cadre de référence qui a vocation à favoriser une planète en bonne santé et une société équitable, deux facteurs essentiels à la prospérité économique. Pourtant, alors que la réalisation des ODD sera bénéfique à l'économie, nous jugeons insuffisantes les réflexions et les initiatives menées en vue de déterminer comment la politique macroéconomique peut contribuer à leur mise en place.

La réalisation des ODD et des objectifs de l'Accord de Paris nécessitera l'investissement de plusieurs milliers de milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Mobiliser ces capitaux nécessitera des efforts concertés de la part des secteurs public et privé. Pourtant, jusqu'à présent, plusieurs idées reçues traditionnelles dans le domaine macroéconomique entravent les flux, notamment publics.

Dans une certaine mesure, la « tempête parfaite » de crises (Covid-19, changement climatique, perte de biodiversité et inégalités sociales) donne aussi aujourd'hui l'opportunité d'adopter une pensée révolutionnaire. Explorer ces thèmes et envisager l'évolution possible des futures politiques macroéconomiques sont les deux axes de notre contribution aux perspectives d'investissement.

La théorie monétaire moderne (TMM) a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois. Elle affirme que les niveaux d'endettement et de déficit des États n'ont pas d'importance en tant qu'indicateurs, puisque les États pouvant imprimer leur propre devise ne peuvent pas faire défaut sur leurs obligations. La TMM affirme plutôt que le seul véritable critère des dépenses publiques devrait être l'inflation.

Ce précepte est généralement controversé, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, de nombreux économistes et hommes politiques estiment que le budget d'un gouvernement doit être géré comme celui d'un ménage, comme en témoigne la rengaine des responsables politiques face à des propositions législatives coûteuses : « Comment allons-nous payer ça ? ». Deuxièmement, certains craignent que des dépenses budgétaires massives, qui pourraient être justifiées par les politiques s'inspirant de la TMM, ne génèrent une inflation incontrôlable.

La finance fonctionnelle

Pendant longtemps, la politique monétaire, notamment, a cherché à atteindre des objectifs budgétaires nominaux et n'a accordé qu'une attention limitée aux impacts distributifs ou environnementaux des mesures correspondantes. En effet, de nombreux banquiers centraux sont d'ardents défenseurs de l'indépendance et de l'impartialité de leurs mandats institutionnels en lien avec le climat ou d'autres enjeux de durabilité.

Ce point de vue est en train d'évoluer car il est de plus en plus admis que l'impartialité est un principe difficile à respecter pour les banques centrales.

De plus, les banquiers centraux ont pris conscience que les enjeux du monde réel, comme le changement climatique, peuvent avoir un impact marqué sur les marchés financiers, et vice versa. C'est le cas du Network for Greening the Financial System (NGFS), un groupe mondial de plus de 90 banques centrales et autorités de surveillance[1] qui se réunit « pour renforcer le rôle du système financier dans la gestion des risques et la mobilisation des capitaux pour des investissements verts et à faible émission de carbone, dans le contexte plus large du développement durable »[2].

Les initiatives et les déclarations des responsables de politique monétaire s'apparentent clairement à certains des préceptes de la TMM. Si l'adoption de ces approches s'inspirant de la TMM n'est peut-être pas intentionnelle, elle n'en signale pas moins une orientation claire des pratiques macroéconomiques vers une mission plus fonctionnelle et plus coordonnée sur le plan budgétaire pour les banques centrales.

C'est le manque d'urgence qui nous met tous en danger. Nous n'avons d'autres choix que d'utiliser les outils à notre disposition – notamment les préceptes et les politiques macroéconomiques – pour contribuer à un avenir plus durable.

Pour connaître nos « Perspectives d'investissement 2022 » avec notre analyse complète sur les politiques macroéconomiques envisageables pour atteindre les objectifs de développement durable vous pouvez télécharger le PDF.

