Perspective Therapeutics progresse grâce à un médicament expérimental contre le cancer qui s'avère prometteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Perspective Therapeutics CATX.A augmentent de 3,3 % à 4,34 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental de radiation ciblée 212Pb VMT-α-NET a montré des résultats encourageants dans un essai de stade précoce chez des patients atteints de tumeurs neuroendocrines avancées, un cancer rare qui se forme dans les cellules productrices d'hormones

** L'entreprise indique que dans un groupe de doses, 43 % des patients ont vu leur tumeur diminuer, et que certains d'entre eux ont vu leur état s'améliorer par rapport aux données antérieures

** Le traitement a été généralement bien toléré, aucune lésion rénale grave ni aucun trouble sanguin grave n'ayant été lié au médicament - CATX

** L'entreprise prévoit de partager d'autres données plus tard cette année et de se préparer à des discussions avec les autorités de réglementation en 2026

** Depuis la dernière clôture, les actions ont augmenté de 53 % cette année