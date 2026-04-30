Pershing Square USA, le fonds de Bill Ackman, progresse en pré-ouverture après avoir chuté de 18 % lors de son premier jour de cotation

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30 avril - ** Les actions du fonds fermé Pershing Square USA

PSUS.N ont progressé de 3,2 % avant l'ouverture, à 42,19 dollars, au lendemain de leur entrée en Bourse à la NYSE ** Les actions PSUS ont ouvert à 42 $ mercredi et ont clôturé la séance à 40,90 $ après que le fonds de sélection de titres de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a levé 5 milliards de dollars , alors qu'il visait initialement entre 5 et 10 milliards de dollars

** La société de gestion d'Ackman, Pershing Square PS.N , qui est également entrée en Bourse mercredi, a clôturé à 24,20 $. Les actions PS sont en hausse de 7,4 % à 26 $ en pré-ouverture

** Les investisseurs de PSUS ont reçu une action PS pour cinq actions PSUS achetées lors de l'introduction en Bourse

** Les fonds fermés ont tendance à se négocier avec une décote par rapport à leurs actifs sous-jacents

** Citigroup, UBS Securities, BofA, Jefferies et Wells Fargo ont dirigé un groupe de souscription composé d'environ 25 sociétés pour cette introduction en Bourse combinée