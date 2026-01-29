Perplexity signe un accord de 750 millions de dollars pour le cloud IA avec Microsoft, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La startup d'IA Perplexity a signé un accord de 750 millions de dollars avec Microsoft MSFT.O pour utiliser son service de cloud Azure, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.
