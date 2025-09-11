Perplexity finalise un tour de table de 20 milliards de dollars, selon The Information

La startup d'IA Perplexity a obtenu des engagements de la part d'investisseurs pour un nouveau financement de 200 millions de dollars à une valorisation de 20 milliards de dollars, a rapporté mercredi l'agence The Information, citant une personne ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information et Perplexity n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Dirigée par Aravind Srinivas, Perplexity a fait en août une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars en numéraire pour le navigateur Chrome d'Alphabet GOOGL.O , une offre bien supérieure à sa propre évaluation.

La startup soutenue par Nvidia possède un navigateur IA, Comet, qui peut effectuer certaines tâches pour le compte d'un utilisateur. L'achat de Chrome lui aurait permis d'exploiter les plus de trois milliards d'utilisateurs du navigateur, lui donnant le poids nécessaire pour mieux concurrencer des rivaux plus importants tels qu'OpenAI, qui travaille également sur son propre navigateur d'IA.