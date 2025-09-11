 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Perplexity finalise un tour de table de 20 milliards de dollars, selon The Information
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 01:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 2 et des éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4)

La startup d'IA Perplexity a obtenu des engagements de la part d'investisseurs pour un nouveau financement de 200 millions de dollars à une valorisation de 20 milliards de dollars, a rapporté mercredi l'agence The Information, citant une personne ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information et Perplexity n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Dirigée par Aravind Srinivas, Perplexity a fait en août une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars en numéraire pour le navigateur Chrome d'Alphabet GOOGL.O , une offre bien supérieure à sa propre évaluation.

La startup soutenue par Nvidia possède un navigateur IA, Comet, qui peut effectuer certaines tâches pour le compte d'un utilisateur. L'achat de Chrome lui aurait permis d'exploiter les plus de trois milliards d'utilisateurs du navigateur, lui donnant le poids nécessaire pour mieux concurrencer des rivaux plus importants tels qu'OpenAI, qui travaille également sur son propre navigateur d'IA.

