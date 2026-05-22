Perpetua Resources bondit après l'approbation par les États-Unis d'une aide de 2,9 milliards de dollars pour une mine dans l'Idaho

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22 mai - ** Les actions de la société minière Perpetua Resources ( PPTA.O ), spécialisée dans l'antimoine et l'or, ont progressé de 11% pour atteindre 29,55 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé jeudi que l'Export-Import Bank of the United States avait approuvé un prêt de 2,9 milliards de dollars afin de soutenir le développement de son projet aurifère Stibnite dans l'Idaho

** Ce prêt devrait financer intégralement la construction directe du projet

** Cette mine, soutenue par le Pentagone, serait le premier projet d'antimoine du pays

** PPTA prévoit que le prêt de l'EXIM sera disponible au second semestre 2026

** À la clôture d'hier, l'action a progressé de plus de 10% depuis le début de l'année