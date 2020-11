Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pérou-Le Congrès vote la destitution du président Vizcarra Reuters • 10/11/2020 à 02:32









LIMA, 10 novembre (Reuters) - Le Congrès péruvien s'est prononcé lundi en faveur de la destitution du président Martin Vizcarra à l'issue d'un procès pour des accusations de corruption, moins de deux mois après que le chef de l'Etat a survécu à une première procédure pour une affaire distincte. Cette destitution menace de plonger le pays dans une crise politique alors même qu'il tente de se relever de la récession économique provoquée par la crise sanitaire du coronavirus. Le dirigeant centriste, âgé de 57 ans, manquait de soutiens au sein d'un Congrès fragmenté et où l'opposition est majoritaire. Il était accusé d'avoir accepté, lorsqu'il était gouverneur, des pots-de-vin de société contre l'obtention de contrats publics. (Marco Aquino; version française Jean Terzian)

