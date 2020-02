Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod voit une normalisation de la demande en Chine en juin-PDG Reuters • 13/02/2020 à 09:17









PARIS, 13 février (Reuters) - Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard PERP.PA reste confiant sur ses perspectives en Chine à moyen terme en dépit de l'impact attendu de l'épidémie de covid-19 en Chine sur ses ventes lors de l'exercice en cours, qui se terminera fin juin. Alexandre Ricard a précisé jeudi lors d'un entretien téléphonique que la demande des particuliers pour les spiritueux reviendra à la normale en juin en Chine. "Nous ambitions à moyen terme restent inchangées. Les fondamentaux sont extrêmement solide en Chine", a-t-il déclaré. La Chine, où Pernod Ricard réalise 10% de ses ventes, est le deuxième marché du groupe derrière les Etats-Unis. Pernod Ricard compte sur la jeunesse locale et l'expansion de la classe moyenne chinoise pour encore soutenir ses ventes à l'avenir. Le deuxième plus grand groupe de spiritueux au monde derrière le britannique Diageo DGE.L a revu en baisse jeudi sa prévision de croissance sur l'exercice 2019-2020, estimant que la flambée épidémique liée au coronavirus covid-19 en Chine risquait de peser sur ses performances du troisième trimestre. (Dominique Vidalon, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +2.74% DIAGEO LSE -0.31%