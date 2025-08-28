Pernod Ricard vise une reprise en 2025-26 après une baisse du CA cette année, le titre monte

(Reuters) -Pernod Ricard grimpe en Bourse jeudi après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires 2024-25, les difficultés rencontrées cette année par le groupe français de spiritueux sur ses marchés américain et chinois ayant été compensées par les espoirs d'une reprise sur l'exercice fiscal en cours.

Pernod affiche un chiffre d'affaires de à 10,96 milliards d'euros sur l'exercice 2024-25, contre 11,60 milliards d'euros à la même période l'an dernier, soit une baisse de 3%.

Les analystes tablaient sur une baisse de 3,2% en données organique, selon un consensus fourni par le groupe.

En Chine, Pernod Ricard a enregistré une baisse de 21% de son chiffre d’affaires, reflétant un environnement macroéconomique difficile et un faible moral des consommateurs. L’anticipation de la fin de l’enquête anti-dumping a entraîné un surplus de stocks chez les distributeurs, ce qui devrait peser sur les ventes au premier trimestre, selon le groupe.

Aux États-Unis, les ventes ont reculé de 6%, impactées par une confiance des consommateurs atone et une modération motivée par des raisons économiques. Les incertitudes prolongées concernant les droits de douane ont impacté les niveaux de stocks des distributeurs en fin d’exercice, qui seront ajustés au cours de l'exercice, a ajouté le fabricant de la vodka Absolut et du whisky Jameson.

Le résultat opérationnel courant (ROC) annuel du groupe ressort à 2,95 milliards d'euros, en baisse organique de 0,8% sur un an.

Pernod a généré un flux de trésorerie disponible (Free Cash Flow) de 1,13 milliard d’euros, en hausse de 170 millions par rapport à l’exercice précédent.

Vers 07h55 GMT, le titre gagnait cependant 7,3% à 106,25 euros, en tête du CAC 40, qui progressait de 0,93% au même moment.

"ANNÉE DE TRANSITION"

Le producteur de spiritueux a annoncé jeudi prévoir que son exercice fiscal 2026 sera une année "de transition" avec une amélioration des tendances au deuxième semestre après un première trimestre attendu en baisse en raison de l'incertitude des tarifs douaniers et de la baisse des ventes aux États-Unis et en Chine.

Le groupe anticipe également un impact de change significativement négatif.

"Même si la visibilité sur le calendrier exact de la reprise reste limitée, nous pensons qu’une grande partie des mauvaises nouvelles est déjà intégrée dans le cours, et nous nous attendons à une ouverture en hausse du titre", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note publiée avant l'ouverture des marchés.

JPMorgan considère que les résultats annuels de Pernod peignent "un tableau mitigé" comprenant cependant "des résultats supérieurs aux attentes", mais aussi "une configuration beaucoup plus faible pour le premier semestre".

À moyen terme, Pernod Ricard vise une amélioration de sa croissance organique du chiffre d’affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3% et +6%, ainsi qu’une progression de sa marge opérationnelle organique.

Pour 2025-26, Pernod Ricard prévoit des investissements stratégiques inférieurs à 900 millions d’euros.

DROITS DE DOUANE

Le groupe anticipe un impact annuel de l’ordre de 80 millions d’euros sur ses résultats en raison des droits de douane imposés par les États-Unis et la Chine, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général, Alexandre Ricard.

Il a ajouté que le groupe s'attendait néanmoins à une amélioration de sa performance lors de l’exercice 2026 par rapport à l'année précédente, en précisant qu'il était trop tôt pour quantifier l'ampleur de cette amélioration.

"On fera mieux sur l'année que cette année", a affirmé Alexandre Ricard.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)