Pernod Ricard trinque à la fusion, faux pas pour Dino Polska
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:19
Actions en hausse :
SOL S.P.A ( 9%) : décolle sur des résultats annuels solides avec un bénéfice net en progression à 167,0 MEUR contre 147,7 MEUR un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe grimpe de 10% à 1,78 MdsEUR, soutenant la dynamique haussière du titre.
Sobi ( 3%) : tire profit de Nordea qui rehausse l'objectif de cours de 440 SEK à 500 SEK et réitère achat. Le broker valorise la transformation du laboratoire suédois de spécialiste de l'hémophilie vers un acteur mondial des maladies rares, anticipant une croissance de 14,5% par an jusqu'en 2030.
Pernod Ricard ( 3%) : le titre du groupe de spiritueux français, actuellement dans un contexte difficile, se redresse suite à la confirmation de discussions concernant une éventuelle fusion avec Brown-Forman, le propriétaire de Jack Daniel's.
Astrazeneca ( 3%) : le groupe pharmaceutique progresse, porté par l'annonce que le tozorakimab a atteint son critère d'évaluation principal lors de deux essais cliniques de phase 3 menés auprès de patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive
Edison ( 2%) : le groupe italien profite d'une hausse après avoir conclu un accord avec Venture Global pour résoudre un long différend arbitral lié aux accusations selon lesquelles l'exportateur américain de gaz naturel liquéfié n'aurait pas honoré ses livraisons contractuelles auprès de la firme italienne.
Actions en baisse :
Dino Polska (-15%) : le spécialiste polonais de la grande distribution publie des résultats en dessous des attentes. Le bénéfice net est en baisse de 17,5% malgré une légère hausse du chiffre d'affaires au 4e trimestre.
CTS Eventim & KGaA (-13%) : le fournisseur de services de billetterie électronique germanique publie des résultats décevants. Le résultat net est en recul à 277,27 MEUR contre 318,87 MEUR un an plus tôt.
W&W (-5%) : le groupe financier publie des résultats conformes aux attentes des analystes mais déçoit sur ses prévisions. Les analystes de Bloomberg tablaient sur un chiffre supérieur à la fourchette de 120 à 150 millions d'euros annoncée par le groupe.
Harbour Energy (-5%) : en plus du léger recul du prix du baril, la pétrolière britannique souffre de la proposition de BASF. La filiale du chimiste allemand cède ses titres pour ramener sa participation dans Harbour Energy à 37%. Le marché y voit un signe de désengagement.
Jungheinrich (-4%) : la holding publie des résultats pour l'exercice 2025 marqué par des commandes inférieures aux attentes. Elles se sont établies à 5,39 MdsEUR soit 2,5% en dessous du consensus.
Nokia OYJ (-3%) : le géant nordique de la communication perd le soutien de Santander. Le cabinet abaisse son conseil à "sous-performance" contre "surperformance" plus tôt. L'objectif de cours est fixé à 6,85 EUR.
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