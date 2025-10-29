 Aller au contenu principal
Pernod Ricard : succès de l'émission obligataire pour 1,2 milliard d'euros
information fournie par AOF 29/10/2025 à 08:33

(AOF) - Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1 milliard d’euros en deux tranches de long 7 ans et long 11 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de respectivement 3,25% et 3,75%. En complément, Pernod Ricard a émis un placement privé à 2 ans pour un montant de 200 millions d’euros. Le coupon moyen de cette émission obligataire de 1,2 milliard d'euros est de 3,30% pour une maturité moyenne d’environ 8 ans.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.

Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Activité de 11,6 Mds€ apportée à 62 % par les 12 marques stratégique internationales, 18 % par les marques Prestige, à 18 % par les 13 marques stratégiques locales, 7 % par les spécialités et 4 % par les vins stratégiques ; - 4 pays-phare –Etats-Unis pour 19 %, Inde (12 %), Chine (10 %) et France (5 %) ;

- Fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n° 1 mondial), les whiskies et liqueurs (n° 2), les cognacs, brandies et amers (n° 3) ;

- Ambition de forte croissance des revenus et des marges à partir de l’identification de 4 accélérateurs -positionnement unique par marque, services premium et luxes accélération digitale- et un outil -La Conviviality Platform d’optimisation du potentiel des marques ;

- Capital détenu à 14,06 % (20,09% des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (2,3% et 1,77%) et le groupe Bruxelles-Lambert (7,6 % et 12,8 %), Alexandre Ricard étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires, « du terroir au comptoir » :

- organisation décentralisée entre le siège, 6 sociétés de marques -Absolut, Chivas, Martell-Mumm-Perrier-Jouët, Irish Distillers, Pernod-Ricard et Havana Club- et 5 sociétés de marché en support des marques internationales et locales,

- recentrage du portefeuille sur le premium : vers la cession début 2025 de la division de vins et identification des marques dites « Prestige », axe de croissance à long terme,

- face au recul des revenus, de 3 %, au 3ème trimestre, focus sur la reprise des ventes, déploiement des initiatives d’efficacité, notamment en Inde, et des Key Digital Programs,

- grande discipline sur les coûts, avec des économies estimées à 1 Md€ de 2025/26 à 2028/29, afin de maintenir le taux de marge opérationnelle,

- distribution par un réseau propre dont une unité opérationnelle d’e-commerce (The Whisky Exchange, Drinks&Co et Bodeboca),

- regroupement dans un Hub unique de l’innovation (hors les sites « ready to drink » du champagne et du prestige), approche « Consumer insights » d’anticipation des tendances, expérimentation TLO -test, learn, optimize;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : zéro émission nette de CO2 pour les opérations propres,

- préservation des 350 terroirs par agriculture régénératrice, partenariats avec + 5 000 agriculteurs, maintien de la biodiversité et réutilisation des eaux,

- économie circulaire « écoSPIRITS » (zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production…),

- emprunts et fécilités de crédits verts ;

- Structure financière dégradée au 1er semestre : face à 15,8 Mds€ de capitaux propres, 12 Mds€ de dette nette (levier de 3,5 %), l’activité générant un autofinancement libre de 440 M€.

Défis

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisé au 1er semestre (juillet-décembre dont 1/4 en décembre), impact négatif des parités de change sur le résultat d’exploitation ;

- Sensibilité aux droits de douane instaurés aux Etats-Unis et en Chine, avec impact sur le secteur du « retail travel » au niveau mondial ;

- Recherche d’un acquéreur du champagne Mumm ;

- Objectif 2024/25 confirmé : retour à la croissance organique des revenus et maintien de la marge opérationnelle ;

- Anticipations 2026/27 à 2028/29 ; croissance du chiffre d’affaires, entre + 4 % et + 7 % et progression de la marge opérationnelle organique.

Valeurs associées

PERNOD RICARD
87,1600 EUR Euronext Paris 0,00%
