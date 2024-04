Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard recule de 2% dans le sillage d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 190 à 150 euros, dans le sillage d'un abaissement par l'analyste de sa prévision de BPA 2023-24.



'Les catalyseurs que nous attendions au soutien de la performance du titre Pernod Ricard, à savoir la reprise sur les marchés clefs du groupe comme la Chine et les Etats-Unis, ne se matérialisent pas', constate le bureau d'études.



Selon Oddo BHG, l'échéance de la reprise de la croissance du groupe est régulièrement repoussée et les incertitudes quant à son timing devraient peser sur la performance du titre, pour lequel il ne voit toutefois pas beaucoup de potentiel de baisse.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.11%