Pernod Ricard, Le verre à moitié plein

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les excellents résultats annuels avaient été boudés, fin août; la baisse de chiffre d'affaires annoncée pour le premier trimestre a été en revanche saluée par les marchés. La direction avait certes préparé le terrain le 31 août (l'action avait alors plongé de 6,7%), Alexandre Ricard, le PDG, ayant prévenu que l'exercice débuté le 1er juillet connaissait «un démarrage modeste», citant des bases de comparaison élevées aux Etats-Unis et en Chine. Le groupe fait état, de plus, de réductions de stocks chez les détaillants outre-Atlantique et d'une «demande consommateur modérée» en Chine «dans un contexte économique difficile».

Les investisseurs avaient donc assez bien anticipé la contraction du chiffre d'affaires, de 8% en données publiées, du fait de taux de change plus pénalisants que prévu (de 10%), mais limitée à 2% à devises et périmètre constants, soit une résistance un peu supérieure aux attentes, grâce à un effet prix-mix de 7%. La baisse des ventes a atteint 8% en comparable aux Etats-Unis (20% des facturations) et en Chine (environ 12%), mais des progressions de 1% ont été observées en Inde et en Europe.

Perspectives de rebond

Le groupe n'a pas encore dévoilé d'objectifs annuels chiffrés (pas avant avril, sans doute), mais il a donné ou confirmé des tendances qui ont rassuré. Les ventes (en comparable) seront en croissance sur douze mois, avec des perspectives de reprise aux Etats-Unis et en Chine, les deux marchés qui ont suscité la défiance des investisseurs. Hélène de Tissot, la directrice financière, a fait part aux analystes, pour la Chine, de «quelques signes d'amélioration en septembre, qui, d'ailleurs, se confirment dans la première moitié d'octobre».

La «forte croissance» promise par Pernod Ricard en Inde et dans le commerce d'aéroport a été bien perçue, elle aussi. Tout comme la confirmation des objectifs «de moyen terme» du groupe, soit, par an, «une croissance interne du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre 4% et 7%» et une amélioration de 50 à 60 points de base de la marge opérationnelle. Est aussi rappelée la décision d'accélérer les investissements industriels, entre 800 millions et 1 milliard d'euros sur l'exercice en cours, contre 600 millions en 2022-2023, pour financer surtout de nouvelles capacités dans le whisky.

Nous restons acheteurs de la valeur. La déception en Asie est à relativiser au regard du dynamisme du reste du monde. Le secteur des spiritueux a trinqué en Bourse cet été, Pernod Ricard accusant une baisse de 21% sur août-septembre, ce qui a ramené sous 20 fois ses PER des prochains exercices. Le groupe a confirmé ses objectifs de moyen terme et accélère ses investissements, signe de sa confiance dans la demande de spiritueux.