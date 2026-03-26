Pernod Ricard et Brown-Forman ont discuté d'une possible fusion-source

(Actualisé avec contexte)

Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA et le groupe américain Brown-Forman

BFb.N , propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's, ont tenu des discussions en vue d'une possible fusion, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

Plus tôt, l'agence Bloomberg avait rapporté que Pernod Ricard envisageait un éventuel accord avec Brown-Forman, faisant chuter son cours à la Bourse de Paris.

A la clôture, le titre Pernod Ricard a accusé un repli de 5,72% à 59,94 euros après avoir creusé ses pertes vers 16h10 GMT.

A la Bourse de New York, l'action Brown-Forman s'envolait pour sa part de plus de 15%.

Le groupe américain affiche une capitalisation boursière de l'ordre de 11 milliards de dollars (9,5 milliards d'euros environ) tandis que celle de Pernod-Ricard dépasse 16 milliards d'euros, selon des données LSEG.

Brown-Forman n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de Reuters.

L'éventualité d'un accord entre les deux groupes intervient alors que le secteur des spiritueux est confronté depuis plusieurs années à un ralentissement des ventes.

Pernod-Ricard a lancé un plan de restructuration visant à réaliser un milliard d'euros d'économies entre 2026 et 2029, ce qui inclut des suppressions d'emplois au premier semestre.

De son côté, Brown-Forman a présenté l'année dernière un vaste plan de restructuration prévoyant des suppressions d'emplois, le groupe cherchant à protéger ses marges face à la hausse des coûts des intrants, notamment des matières premières telles que l'agave et les fûts de bois. Il a aussi augmenté les prix de ses marques de whisky.

Au début du mois, Brown-Forman a dépassé ses prévisions trimestrielles, mais a déclaré s'attendre à un environnement opérationnel difficile pour l'exercice 2026 en raison de la volatilité macroéconomique et de l'incertitude des consommateurs.

De son côté, Pernod Ricard a fait état le mois dernier d'un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) au premier semestre de l'exercice 2025-2026, plombé par des conditions de marché difficiles aux Etats-Unis et en Chine.

(Reportage Neil J Kanatt à Bangalore et Emma Rumney à Londres, version française Blandine Hénault et Coralie Lamarque, édité par Benjamin Mallet)