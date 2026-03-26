 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pernod Ricard et Brown-Forman (Jack Daniel's) discuteraient d'un rapprochement
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:37

Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard et le groupe américain Brown-Forman, propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's, auraient discuté fusion, ont révélé coup sur coup Bloomberg et Reuters.

La rumeur a fait brutalement décrocher Pernod Ricard autour de 17h15, juste avant la clôture européenne. A l'inverse, le titre de l'Américain s'envolait de 16%, à 27,25 USD en séance.

Brown-Forman capitalise environ 10,8 milliards de dollars, contre 18,5 milliards de dollars (16 milliards d'euros) pour Pernod Ricard. "La réaction négative du marché à l'égard de Pernod Ricard témoigne de la prudence des investisseurs, compte tenu de l'endettement déjà élevé de la société par rapport à ses concurrents", indique l'analyste Théodore Duval-Segard, en charge des spiritueux chez AlphaValue.

Le secteur de l'alcool est en difficultés depuis plusieurs mois, confronté à une baisse de la consommation. L'action Pernod Ricard est en baisse de 35% sur un an, tandis que celle du propriétaire de Jack Daniel's est à -19%, sans compter la séance du jour.

Repères

Pernod Ricard :
Chiffre d'affaires 2024/2025 (clôture de l'exercice fin juin) : 10,96 MdsEUR. PER 2026 de 11,2.
Marques principales : Absolut, Jameson, Ballantine's, Chivas Regal, Ricard, Malibu, Beefeater, Havana Club, Martell.

Brown-Forman :
Chiffre d'affaires 2024/2025 (clôture de l'exercice fin avril) : 3,97 MdsUSD. PER 2026 de 13,6.
Marques principales : Jack Daniel's, Canadian Mist, Early Times Kentucky, Finlandia, Herradura, Pepe Lopez, el Jimador, Old Forester, Stellar, Chambord.

Valeurs associées

PERNOD RICARD
59,9400 EUR Euronext Paris -5,73%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank