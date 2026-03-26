Pernod Ricard et Brown-Forman (Jack Daniel's) discuteraient d'un rapprochement
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:37
La rumeur a fait brutalement décrocher Pernod Ricard autour de 17h15, juste avant la clôture européenne. A l'inverse, le titre de l'Américain s'envolait de 16%, à 27,25 USD en séance.
Brown-Forman capitalise environ 10,8 milliards de dollars, contre 18,5 milliards de dollars (16 milliards d'euros) pour Pernod Ricard. "La réaction négative du marché à l'égard de Pernod Ricard témoigne de la prudence des investisseurs, compte tenu de l'endettement déjà élevé de la société par rapport à ses concurrents", indique l'analyste Théodore Duval-Segard, en charge des spiritueux chez AlphaValue.
Le secteur de l'alcool est en difficultés depuis plusieurs mois, confronté à une baisse de la consommation. L'action Pernod Ricard est en baisse de 35% sur un an, tandis que celle du propriétaire de Jack Daniel's est à -19%, sans compter la séance du jour.
Repères
Pernod Ricard :
Chiffre d'affaires 2024/2025 (clôture de l'exercice fin juin) : 10,96 MdsEUR. PER 2026 de 11,2.
Marques principales : Absolut, Jameson, Ballantine's, Chivas Regal, Ricard, Malibu, Beefeater, Havana Club, Martell.
Brown-Forman :
Chiffre d'affaires 2024/2025 (clôture de l'exercice fin avril) : 3,97 MdsUSD. PER 2026 de 13,6.
Marques principales : Jack Daniel's, Canadian Mist, Early Times Kentucky, Finlandia, Herradura, Pepe Lopez, el Jimador, Old Forester, Stellar, Chambord.
Valeurs associées
|59,9400 EUR
|Euronext Paris
|-5,73%
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Selon une source, Pernod Ricard aurait entamé des négociations en vue d'une fusion avec le fabricant de Jack Daniel's
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte et des commentaires des analystes aux paragraphes 4-5, 7-11) par Emma ... Lire la suite
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