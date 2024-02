Pernod-Ricard: des ventes en baisse ont réduit le bénéfice net au premier semestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le bénéfice net du géant français des vins et spiritueux Pernod Ricard a reculé de 12% pour s'établir à 1,6 milliard d'euros au premier semestre de son exercice, tandis que son chiffre d'affaires était pénalisé par des ventes en baisse sur deux de ses marchés clés, les Etats-Unis et la Chine.

Le marché des spiritueux "se normalise, après deux années de croissance exceptionnelle", a estimé Alexandre Ricard, le PDG de l'entreprise cité par un communiqué jeudi, qui s'attend pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024 à une stabilisation du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de la maison mère de la vodka Absolut, du whisky Jameson et du champagne Mumm s'est établi à 6,6 milliards d'euros, en recul de 7% au premier semestre de son exercice décalé, qui se clôturera le 30 juin.

Pour limiter la casse, le groupe a augmenté ses prix dans toutes les régions, mais cela n'a pas suffi à compenser la baisse des ventes en volume.

Les ventes se sont repliées de 7% aux Etats-Unis, le groupe affirmant que la demande y reste "globalement résiliente" et que les distributeurs procèdent à des "ajustements d'inventaires".

Pernod-Ricard s'attend à une "amélioration" au second semestre, grâce notamment à un investissement important dans ses frais publi-promotionnels.

En Chine, autre marché prioritaire pour le groupe, les ventes ont reculé de 9%. La demande des consommateurs y est "mitigée dans un environnement macroéconomique difficile", avance l'entreprise.

En Inde, la demande "solide" pour les spiritueux a permis au chiffre d'affaires dans le pays d'augmenter de 4%.

Les ventes en Europe, hors Russie, ont quant à elles progressé de 1%, tirées par une forte croissance en Europe centrale et en Europe de l'Est. La performance a été "moins dynamique" en France et au Royaume-Uni, a souligné l'entreprise.

Dans les aéroports, les ventes ont reculé de 3% alors que le trafic de passagers revient à 95% de son niveau d'avant-Covid. Le groupe s'attend à une "forte croissance" au second semestre.