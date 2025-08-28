Pernod Ricard: baisse de 8% du BPA annuel, dividende stable
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 08:17
Le groupe de spiritueux a vu son résultat opérationnel courant diminuer de 5,3% à 2,95 milliards d'euros (-0,8% en organique), mais son free cash-flow augmenter de 18% à 1,13 milliard, grâce notamment à une gestion rigoureuse du BFR.
A un peu moins de 11 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a baissé de 5,5%, en raison d'effets de changes négatifs et d'une décroissance organique de 3%, avec des reculs en Chine, aux Etats-Unis et dans le global travel retail en Asie.
Pernod Ricard prévoit que l'exercice 2025-26 sera une année de transition avec une amélioration des tendances en CA organique, se matérialisant au second semestre, son ambition étant de 'continuer à délivrer une forte génération de cash'.
A moyen terme (2026-27 à 2028-29), il attend une amélioration de sa croissance organique du CA dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3 et +6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.
Valeurs associées
|99,0400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en très légère hausse jeudi à l'ouverture après la forte baisse du début de semaine et les résultats de Nvidia. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en progression de 0,04% pour le CAC ... Lire la suite
-
Plus de 2.000 enfants dorment à la rue en France faute de places d'hébergement d'urgence disponibles, un nombre en forte hausse depuis plusieurs années, selon un baromètre publié jeudi par Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS). "Chaque ... Lire la suite
-
Themes ETFs et Solactive ont lancé le fonds coté Themes Humanoid Robotics ETF, qui suivra l'indice Solactive Global Humanoid Robotics. Cet ETF offre une exposition ciblée aux entreprises impliquées dans l'adoption croissante des robots humanoïdes et orientés vers ... Lire la suite
-
Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »
A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Yann Leriche, directeur général de Getlink . Parmi les sujets abordés : les effets du Brexit et des tensions commerciales sur le trafic transmanche, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer