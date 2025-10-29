 Aller au contenu principal
Pernod Ricard a placé avec succès une émission obligataire de 1,2 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 09:44

Pernod Ricard a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1 milliard d'euros en deux tranches de long 7 ans et long 11 ans.

La dette senior à long terme du groupe est notée Baa1 (outlook stable) par Moody's et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor's.

Pernod Ricard a placé ces obligations à un coupon de respectivement 3.25% à et 3.75%.

En complément, Pernod Ricard a émis un placement privé à 2 ans pour une montant de 200 millions d'euros.

Le coupon moyen de cette émission obligataire de 1,2mdE est de 3,30% pour une maturité moyenne d'environ 8 ans.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.

Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's.


