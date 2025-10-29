Pernod Ricard a placé avec succès une émission obligataire de 1,2 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 09:44
La dette senior à long terme du groupe est notée Baa1 (outlook stable) par Moody's et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor's.
Pernod Ricard a placé ces obligations à un coupon de respectivement 3.25% à et 3.75%.
En complément, Pernod Ricard a émis un placement privé à 2 ans pour une montant de 200 millions d'euros.
Le coupon moyen de cette émission obligataire de 1,2mdE est de 3,30% pour une maturité moyenne d'environ 8 ans.
Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.
Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's.
Valeurs associées
|86,5400 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
A lire aussi
-
Retraite : pourquoi les Français ont-ils "autant envie de quitter le travail" à 62 ans, s'interroge le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou
Cette question est "déterminante sur le fait que les Français résistent autant à l'idée de travailler deux ans plus", assure le ministre. La conférence sur le travail et les retraites, en novembre, doit tenter de parvenir à un accord entre partenaires sociaux sur ... Lire la suite
-
BASF: recul moins ample que prévu du résultat d'exploitation au 3eme trimestre dans un marché difficile
Le géant allemand de la chimie BASF a fait état mercredi d'une légère baisse de son résultat d'exploitation (EBITDA) au troisième trimestre, qui dépasse cependant les attentes malgré la faiblesse de la demande mondiale et des effets de change défavorables. L'EBITDA ... Lire la suite
-
(AOF) - DBV a indiqué avoir clôturé le troisième trimestre 2025 avec un solde de trésorerie & équivalents de trésorerie de 69,8 millions de dollars permettant de financer l’activité jusqu'au troisième trimestre 2026. Ce solde s'élevait à 32,5 millions de dollars ... Lire la suite
-
Bic , le groupe français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables, a de nouveau abaissé ses perspectives annuelles pour 2025, mardi, après une "faible performance" au troisième trimestre et compte tenu de l'impact des droits de douane décrétés par les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer