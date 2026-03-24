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Période d'observation renouvelée pour Biosynex
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:38

Biosynex annonce que, par jugement en date du 23 mars, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a prorogé la période d'observation de la procédure de sauvegarde de 6 mois supplémentaires, jusqu'au 28 septembre 2026, date de la prochaine audience.

Depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société a déployé de nouvelles mesures de réduction de coûts et de réorganisation. Elle a poursuivi la revue stratégique avec l'objectif de se recentrer sur les activités rentables ou à fort potentiel.

En coordination avec les organes de la procédure, Biosynex poursuivra les opérations de vérification des créances déclarées et réfléchira à la construction d'un plan d'apurement du passif suivant le régime des classes de parties affectées.

Dans le cadre du planning établi, la finalisation de la construction du plan doit intervenir avant l'été 2026, ce qui permettrait de notifier le plan au tout début de la période estivale, avec comme objectif de le présenter au Tribunal en septembre.

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