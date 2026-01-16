Perial AM : Matthieu Navarre nommé directeur de l’offre partenariats BtoB et institutionnels

(AOF) - Perial Asset Management a nommé Matthieu Navarre directeur de l’offre auprès des partenaires BtoB et des clients professionnels. Placé sous la responsabilité conjointe de Vincent Lamotte, directeur général délégué en charge du Fund Management, et de Sébastien Chauveau, directeur général délégué en charge du Pôle Epargne, il aura pour mission de structurer et déployer une offre partenaires plus lisible, axée sur des services à forte valeur ajoutée et alignée avec les attentes des réseaux de distribution, notamment les conseillers en gestion de patrimoine et les clients professionnels.

Cette nomination s'inscrit dans la dynamique de transformation de Perial AM, marquée par le renforcement de la gouvernance après plusieurs arrivées au sein de l'équipe dirigeante depuis fin 2023.

Il travaillait depuis 2020 au sein de Paref Gestion où il a piloté en tant que directeur du pôle épargne la rationalisation de la gamme de fonds et la professionnalisation des processus commerciaux et clients, au service des réseaux de CGP et des investisseurs institutionnels.